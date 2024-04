(SN; Córdoba) La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) está realizando una medida de fuerza por la falta de acuerdo en una recomposición salarial con respecto a la paritaria 2023.

El paro es de 24 horas y rige desde la madrugada de este lunes en toda la Provincia de Córdoba.

Desde el gremio consideraron “totalmente insuficiente” la propuesta presentada por las cámaras empresarias en la mesa de negociación.

“Lo comunicamos con anticipación, tratando de aminorar los inconvenientes que ello traiga aparejado”, y también hicieron “un pedido extraordinario al Estado provincial para que intervenga en esta gravísima situación del servicio público de pasajeros”.

No quieren pagar los salarios de marzo

Las negociaciones no fueron fructíferas. Según Pablo Miralles, no solo no llegaron a un acuerdo en relación a las paritarias sino que los empresarios les adelantaron que no tiene el dinero para acreditar los sueldos de marzo para los choferes.

Miralles, secretario de actas de Aoita, destacó que el paro de hoy llegó al 100x100 de acatamiento. Lo que es una buena señal ante la desesperada situación que viven los choferes.

“El paro de hoye s por no tener paritaria de 2023, estamos pidiendo una recomposición salarial”. Si mañana los choferes no tienen depositados los sueldos, están evaluando otra medida de fuerza para mañana. Miralles advirtió que la situación es crítica y todo recae sobre el empleado, él es quien recibe las quejas, maneja máquinas en pésimo estado y encima su sueldo está por debajo de la canasta básica.

“Las agresiones se las lleva el chofer y en estos momentos más delicados el empresario no sale a hablar”, dijo Miralles. Y apuntó contra algunos responsables de esta situación, por un lado al gobierno y la quita de subsidios y por otro a los empresarios que han recibido un aumento del 200% en los servicios. En el medio de estas pujas presupuestarias, están los trabajadores y usuarios sobre los que recaen los recortes y los aumentos de la tarifa.

Además, Miralles insistió en la queja por las condiciones de las unidades: “Todo el sistema tiene que cambiar las unidades que están andando con una antigüedad de 10 años”. Este es otro problema que genera malestar en el usuario que se descarga con el chofer. El chofer también tiene que lidiar, durante ocho horas diarias, con estas unidades que entorpecen su trabajo.