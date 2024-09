Wall Street: Milei tocó la campana y las acciones argentinas bajaron

(SN; con información de NA) Mientras el país atraviesa una dura situación por los incendios que afectan a Córdoba, el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, donde este lunes junto a una comitiva integrada por sus principales ministros realizó el tradicional toque de campana de Wall Street, pero su euforia no se tradujo en una buena jornada de los activos argentinos que cayeron después de su discurso.

Los aplausos y la ovación para el líder libertario no tuvieron correlación en las acciones y los bonos argentinos, que continuaron en caída como el viernes pasado. Tras el discurso de Milei, la mayoría de las ADRs argentinos estaban en rojo con algunas caídas que rozaban el 4%. En tanto, los bonos en dólares caían en torno al 1%, informó LPO.

Tras la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores en Nueva York, Milei sin titubear ante el brutal ajuste que realiza sobre la ciudadanía afirmó: “No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

Además dijo que Caputo “será recordado como el mejor ministro de economía de la historia" y que “domará la inflación”.

El mandatario también hizo alusión a la salida del cepo, una de sus promesas, al plantear que “cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca”, la Argentina saldrá del cepo “sin ningún tipo de problemas”, debido a que "no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica”.

“Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, sentenció en lo que puede ser interpretado como una respuesta a los recientes cuestionamientos del Papa Francisco.

El libertario celebró el protocolo de seguridad que diseñó e impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al remarcar que se cumplen “cuatro meses sin que haya un piquete”, pese a que el Sumo Pontífice rechazó el uso del gas pimienta contra los manifestantes.