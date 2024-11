El rock de luto: falleció el músico Willy Quiroga

(SN; con información de Cba24N) Este jueves falleció una de las leyendas del rock nacional, se trata de Willy Quiroga, el músico de 84 años que fundó la banda Vox Dei y se consolidó como una figura que trascendió generaciones.

Wilfrido Aníbal Quiroga nació en Río Cuarto en 1940 y a sus 12 años comenzó a incursionar en el rock gracias a sus ídolos Elvis Presley y Bill Haley. Años más tarde, junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Yody Godoy, fundó Vox Dei, una de las bandas pilares del rock nacional.

La imagen que ilustra esta nota lo tiene a Willy Quiroga en su visita a la ciudad, precisamente en el extinto Romelia. Allí tocó el 14 de noviembre de 2010.

Además de bajista y compositor, Quiroga incursionó en el cine, la radio y fue productor musical. En julio de 2024 dio su último concierto en Ramos Mejía y en agosto anunció su retiro, con un duro comunicado en el que confirmó la decisión tras una dura enfermedad que atravesaba. “Una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”, expresó.