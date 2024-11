(SN; CABA) En una sesión cargada de tensiones políticas, la Cámara de Diputados otorgó el miércoles media sanción a un proyecto de ley para combatir la ludopatía online. Pese a las maniobras del PRO y La Libertad Avanza (LLA), que intentaron imponer un dictamen con regulaciones más leves, la oposición reunió los votos necesarios para sesionar con los legisladores de Unión por la Patria (UxP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), Encuentro Federal, la UCR e Innovación Federal.

El proyecto fue aprobado con 139 votos a favor, 59 abstenciones y 36 en contra.

La normativa establece la prohibición total de publicidad de casas de apuestas en medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, contenidos de influencers y camisetas de fútbol. Además, incluye el uso obligatorio de registros biométricos para evitar que menores de 18 años accedan a sitios de apuestas.

“Este proyecto aborda un problema de salud mental, nacional y federal. Toca intereses económicos importantes, pero no podemos permitir que esta industria siga afectando a nuestros jóvenes”, argumentó la diputada Mónica Frade en el recinto. La representante de la Coalición Cívica no le esquivó a las presiones y resistencias para aprobar la norma: "Sabemos lo que estamos tocando con este proyecto, tiene que ver con la recaudación de los gobernadores, y tiene que ver con un mega negocio que en la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en estos años", dijo.

En Córdoba

La iniciativa nacional invita a las provincias a adherir a un marco nacional con herramientas legales más estrictas. Estas incluyen sanciones para influencers y plataformas que promocionen apuestas y medidas para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Sin embargo, Córdoba aprobó su propia ley en septiembre pasado, más laxa en relación al proyecto sancionado el miércoles por la cámara baja. La Legislatura modificó la ley 10.793, introduciendo controles al juego online. La normativa, aunque no prohíbe la publicidad, regula su contenido y exige autorización previa de la Lotería de Córdoba. También incorpora el uso de datos biométricos para impedir el acceso de menores y obliga a destinar el 10 % de los planes publicitarios a campañas de prevención de la ludopatía.

Los cambios, promovidos por la legisladora María del Rosario Acevedo y el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, exigen que las empresas licenciatarias colaboren con el Estado en la detección de actividades ilícitas, además de registrar y mantener información personal de los jugadores por cinco años.

En Alta Gracia

El caso de un adolescente de Alta Gracia revelado días atrás por SN, puso en evidencia un problema que trasciende fronteras y contextos. M, identificado así por razones de privacidad, dejó de practicar deportes, evitó a sus amistades y pasaba largas horas encerrado en su habitación. Sus padres, al principio, atribuyeron estos cambios a una crisis de la adolescencia. Sin embargo, tras buscar ayuda profesional, llegó el diagnóstico: ludopatía juvenil.

En Alta Gracia, la preocupación por la ludopatía juvenil llegó al Concejo Deliberante. El bloque Alta Gracia Crece presentó un proyecto para crear un Programa Municipal de Prevención del Juego y Apuestas Online en menores de edad, que incluye campañas informativas, talleres en escuelas, restricciones al acceso desde redes Wi-Fi públicas y vínculos con redes de asistencia.

La concejala Alma Mondaini, del oficialismo, también presentó una propuesta similar que actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Salud. “Los padres muchas veces desconocen que sus hijos están apostando. El acceso a billeteras virtuales y plataformas facilita que utilicen dinero sin control”, explicó Mondaini.

Docentes locales señalan que detectar la ludopatía entre estudiantes es un desafío. En la mayoría de los colegios, los teléfonos móviles se utilizan libremente, incluso durante las clases. Una profesora comentó: “Es evidente la dependencia al teléfono. Muchos no pueden resistirse a mirar la pantalla. He llegado a prometer un 10 a un alumno si lograba no usar el celular en una clase completa, pero siempre ceden antes de terminar la hora”.

Nuevo estudio sobre adolescentes y apuestas en línea

Un relevamiento realizado por Santander Argentina y Fundación M/Padres reveló datos alarmantes sobre la participación de adolescentes en apuestas online. Entre septiembre y octubre, el estudio abarcó a 1.426 jóvenes de 12 a 18 años, de los cuales el 17 % admitió haber apostado dinero en línea, pese a las restricciones legales.

El informe destaca que el 69 % de los adolescentes juega activamente en línea, y que más de la mitad de quienes apuestan lo hacen sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. Los varones representan el 73 % de los apostadores juveniles, y los grupos más propensos son los de 17 años (26 %), seguidos por los de 16 y 18 años (22 % cada uno).

Entre los motivos principales, el 38 % mencionó la búsqueda de emociones fuertes, el 31 % la esperanza de ganar dinero rápido y el 21 % el alivio de tensiones o el escape de la rutina. La tecnología facilita estas prácticas: el 70 % de los encuestados utiliza billeteras virtuales, y un tercio ya tiene acceso a cuentas bancarias o extensiones de tarjetas de crédito familiares.

La publicidad también juega un rol clave. El 12 % de los adolescentes dijo haber comenzado a apostar influido por anuncios en televisión e internet, y un 8 % señaló que los influencers tuvieron un papel determinante.