(SN; con información de NA) Este lunes, en un artículo escrito por Santiago Odonell para Página12, se reveló la disputa legal que mantiene el ex presidente Mauricio Macri con Alejandra Macri, su hermana no reconocida, quien presentó ante la Justicia un extenso listado de 398 empresas vinculadas al grupo familiar, incluyendo firmas offshore como Fleg Trading Ltda. y Karter Trading LTD, reveladas en los Panama Papers. El reclamo surge tras considerar que fue excluida de la distribución de la herencia de su padre, Franco Macri, fallecido en marzo de 2019​.

Según publicó Página 12, en su presentación ante el Juzgado Civil N°14, a cargo del magistrado Federico Causse, Alejandra exige que se reconozca su derecho hereditario mediante una acción de colación. Esta herramienta jurídica busca garantizar que las transmisiones patrimoniales realizadas en vida por Franco Macri sean incluidas en el acervo sucesorio​.

El reclamo detalla que Mauricio Macri y sus hermanos, mediante un acuerdo firmado en 2007, habrían recibido en vida bienes valuados en millones de dólares, excluyendo a Alejandra. Entre estos bienes se encuentran dos tercios de la fortuna familiar, con un pago estimado de veinte millones de dólares por la venta de una autopista en Brasil​.

Además, Alejandra menciona que sus hermanos participaron activamente en la gestión patrimonial de Franco Macri y se niegan a compartir información clave sobre los bienes involucrados. El listado presentado ante la Justicia incluye propiedades, acciones y transferencias de dinero que, según ella, deben ser incorporadas al proceso sucesorio​.

Las empresas offshore mencionadas en la demanda fueron parte de investigaciones judiciales que involucraron a Mauricio Macri. En 2016, el entonces presidente fue denunciado por omisión maliciosa al no declarar su participación en estas sociedades. Sin embargo, fue sobreseído en instancias judiciales, aunque las investigaciones sobre sus hermanos continúan abiertas​.