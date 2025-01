(SN; con información de Perfil) Este miércoles se realizó una nueva jornada declaratoria en la Cámara Séptima del Crimen, precisamente el día 11 del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. En esta ocasión habló María Fernanda Martín y Gabriela González, ambas madres de dos de los ocho niños sobrevivientes al hecho ocurrido en 2022.

María Martín reconoció a la enfermera Brenda Agüero a la que calificó de "simpática" y "amable" en el trato. Además remarcó que su hija “no tenía nada y estaba sana”. Además, dijo frente al jurado popular que mientras estaba internada escuchó en otra habitación "hablaba una médica, enfermera, quien decía que la bebé no respiraba".

Después de ese episodio, la mujer contó que los médicos ingresaron a su habitación y les informó que su beba "no tomaba la teta y estaba fría". Luego ingresó la médica Adriana Moralez, quien le dijo que habían canalizado a su beba y que "tenía un moretón en la espalda". El personal de salud le preguntó si había sufrido algún golpe, a lo que ella negó. En ese momento le comunican que tenía "alto nivel de potasio" y que seguiría en terapia intensiva, informó Perfil.

"La vi en una incubadora, boca abajo. No era moretón lo que tenía en la espalda, era como una quemadura. Dijeron que le pusieron medicación para el potasio pero no la podían estabilizar. Estuvimos hasta el 14 de junio cuando le hicieron la biopsia y cuando salió me dijeron que no iba a estar más en terapia intensiva, que íbamos a una habitación la 206 donde estuve con Pilar. La quemadura se puso negra, se salió la piel. Yo fui sacando fotos de cómo iba avanzando eso", describió.

La mujer afirmó que a la beba "le ponían parches para que no drenara tanto", que el 22 de junio le dieron el alta médica, aunque siguió yendo al Neonatal hasta el 5 de agosto para las curaciones.

"No se si fuiste vos o no pero espero que se sepa la verdad, que hablen, que no oculten más nada. No tienen idea lo que uno sufre. No hay un día que no me acuerde todo lo que pasamos. Pienso que estando acá puedo calmar un poco", concluyó la madre de la beba que aún tiene graves secuelas.