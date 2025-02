Los 29 vecinos de Natalia Contini

No alcanza con tener en cuenta la desesperación que le generaba a la Intendenta el pedido de inicio del trámite de Revocatoria de su mandato para justificar semejante exabrupto: “No son vecinos. Es el kirchnerismo golpista, el que no quiere que gobernemos y escondidos bajo la figura jurídica de la revocatoria llevan a cabo un golpe de estado”, abrió Natalia Contini su video del viernes, horas antes de que la Justicia de Córdoba pusiera en suspenso el trámite de Revocatoria de mandato a sólo tres días de que comenzara el plazo de recolección de firmas.

A partir del "no son vecinos...", el mensaje de la mandataria municipal se centra en presentarse como una "ciudadana común" y fustiga -sin nombrarlo- a la gestión de su antecesor Ramón Zalazar.

Entre los impulsores de la medida hay personas que incluso votaron a Contini en las elecciones de 2023. La acción también contó con el apoyo del concejal (mc) Sebastián Caminos, quien no es referente de kirchnerismo sino del PRO. Y por supuesto, también hay kirchneristas. No importa, para Contini, quienes piensan diferente que ella y actúan utilizando figuras de la democracia... "no son vecinos".

La referencia a "golpismo" que hace la Intendenta pareció articulada con la decisión de la Justicia de anular la convocatoria a certificar las firmas para el trámite de Revocatoria, en un caso que sembraba temor en la dirigencia política en general y en la del Departamento Santa María en particular, donde hay varias gestiones comunales cuestionadas por los vecinos.

La Revocatoria de Mandato es una figura legal, contemplada precisamente para fortalecer la democracia bajo un principio que podría sintetizarse en "el pueblo te pone, el pueblo te saca".

No es un trámite sencillo. No se puede revocar un mandato popular caprichosamente de la noche a la mañana. Para presentarlo hay que darle al mandatario electo al menos un año de gestíon (la cuarta parte para la que fue electo). Exige reunir el 10 por ciento de las firmas de electores que figuran en el padrón electoral utilizado en la última elección. En este caso, son alrededor de 750 rúbricas. De alcanzarse las firmas necesarias, tampoco significa que cesa el mandato de Contini, sino que debe realizarse una consulta popular que determine si continúa en su cargo hasta diciembre de 2027 o si debe abandonarlo y se convoca a nuevas elecciones.

La Revocatoria es la medida democrática más resistida por la (ahora denominada) "casta política". Del mismo modo en que -para decisiones importantes en materia ambiental o de obra pública- la dirigencia jamás utiliza otros instrumentos democráticos como la consulta popular, en el caso de la Revocatoria apela a sus tentáculos en los tribunales para desgastar los esfuerzos ciudadanos y ganar tiempo y más tiempo de modo que pasen los años y la medida carezca de sentido.

Esta reciente anulación parece intentar correr en esa dirección.

A la Intendenta no le cierran los números

El mensaje de Contini -difundido con la inocultable intención de restar firmantes al trámite de Revocatoria- utilizó la misma estrategia a la que suele apelar el presidente Javier Milei y que -paradójicamente- también utilizó en su momento Cristina Fernández de Kirchner: construir un enemigo al acecho que pone en peligro la mayoritaria voluntad popular expresada en las urnas.

La diferencia está en que, mientras a su turno CFK logró un respaldo del 54,11% por ciento y Milei del 55,6, la actual Intendenta alcanzó su cargo por apenas 29 votos.

Cuando en 2003 Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación con apenas el 22% de los sufragios, el santacruceño rápidamente comenzó a abrir los brazos para sumar a quienes no lo habían acompañado. Rápidamente Kirchner logró construir -con vertientes que llegaron desde el progresista Frepaso, la Unión Cívica Radical y hasta del menemismo- una fuerza política que gobernó hasta 2015 y que, al perder el gobierno, tuvo capacidad de recuperarlo en sólo cuatro años.

En Anisacate, Contini ni siquiera supo aprovechar la antidemocrática actitud de Ramón Zalazar, quien no reconoció la derrota que sufrió el candidato que había designado para sucederlo -el hijo de su esposa, Matías Cuello- y resistió el resultado electoral hasta que la Justicia lo convalidó. Como si fuera poco, Zalazar no habilitó entre junio y diciembre de 2023 el necesario proceso de transición de gobierno y, de paso, activó un par de detonadores mientras cerraba la puerta del que hasta ese último día había sido su despacho de Intendente.

La flamante Intendenta creyó -y cree- que puede capitalizar para sí el consenso que hasta el momento goza el presidente Milei.

Hábil en el manejo de redes, logró prensa nacional bajando el monumento a Néstor Kirchner que había erigido Zalazar e invirtió en medios ajenos a su comarca para tratar de instalar su imagen fronteras afuera de Anisacate, quizá pensando en las elecciones legislativas de octubre.

Diferente fue la cosa puertas adentro de la localidad. Desde el primer día de su gobierno -sin duda legítimo, pero con un raquítico respaldo- se dedicó a enfrentar a los empleados municipales, a los comerciantes y empresarios, a los desarrollistas inmobiliarios, a la Cooperativa del Anisacate y, obviamente a sus adversarios políticos y a prestadores de servicios a quienes despidió simplemente por criticar su gestión en las redes sociales. Simultáneamente, aplicó siderales aumentos en tasas municipales por servicios que el estado municipal no presta, o lo hace muy mal, y eliminó otros que funcionaban, como el transporte escolar y la Salud Municipal.

Con este escenario Contini debía pararse frente a los vecinos de Anisacate -incluidos los 29 que le dieron la diferencia a su favor en junio pasado- para que la voluntad popular determine si se queda o se va del gobierno de Anisacate.

Y cuando su suerte parecía sellada, no la ayudaron las fuerzas del cielo, sino las de la casta.