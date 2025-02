(SN; con información de NA y de ElDiarioAr) El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó una nueva denuncia. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, afirmó que personas vinculadas al entorno del presidente Javier Milei le pidieron coimas para organizarle una reunión con el mandatario y para que "pasen cosas mágicas".

Hoskinson aseguró que el episodio ocurrió en el Tech Fórum de octubre del año pasado y que presentó las alertas correspondientes ante las autoridades. La denuncia fue difundida por Camila Dolabjian, periodista de Radio Rivadavia, y compromete a operadores que gestionaban el contacto entre empresarios del mundo cripto y el Gobierno.

Desde Casa Rosada no hubo respuesta oficial, aunque voceros del Ejecutivo reiteraron el compromiso del presidente de "llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar la transparencia". Se espera que la Justicia evalúe la denuncia en el marco de las pesquisas en curso.

Hayden Mark Davis junto al Presidente Javier Milei, en la Casa Rosada.

Por otra parte, Hayden Mark Davis, impulsor de $LIBRA, aseguró ser "asesor" de Milei y reveló que hubo una planificación previa al lanzamiento de la criptomoneda en conjunto con el equipo presidencial. Davis responsabilizó al Gobierno por el colapso del activo digital y afirmó que Milei retiró su apoyo sin previo aviso, contradiciendo compromisos previos.

El empresario también informó que reintegrará liquidez al token, aunque advirtió que "como custodio y no propietario de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei". Su testimonio refuerza las sospechas sobre la intervención oficial en la promoción de la criptomoneda y el impacto de sus decisiones en la volatilidad del activo.