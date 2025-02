(SN; con información de La Nueva Mañana) Este lunes, luego del escandalo desatado por las estafas promovidas por la criptomoneda $LIBRA que promocionó, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al medio Todo Noticias con el periodista Jonatan Viale y se refirió a este hecho por el cual fue denunciado penalmente y que generó pérdidas superiores a los 80 mil dólares.

Vale decir que la nota fue grabada y el mandatario intentó quitarse responsabilidad. "Yo no lo promocioné, solo lo difundí", dijo Milei en referencia al mensaje que compartió en su cuenta de X y que implicó un movimiento millonario y por el que resultaron estafadas miles de personas. “Obré de buena fe. Soy un tecno-optimista fanático”, dijo el Jefe de Estado

Sobre la investigación legal que encabeza la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano - en la que ya constan más de 100 denuncias contra el Presidente- Milei manifestó que como representante del Estado no se va a presentar a declarar y que "es un problema de privados".

Sin embargo, reveló que el supuesto desarrollador de esa criptomoneda, Hayden Davis, -quien en una entrevista afirmó que era asesor presidencia y que lo hizo "en nombre de Milei"- le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso". "Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo", afirmó.

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente. Lamentablemente, esto lo que me demuestra es que tengo que levantar los filtros. No puede ser tan fácil llegar a mí. Será cuestión de levantar murallas", dijo sin explicar qué pasará con los millones de dólares que le reclaman miles de usuarios.

En otro pasaje, Milei aseguró que no conoce el mundo de las criptomonedas: "El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero".

Por otro lado, negó que sean 44 mil personas afectadas. “Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. No son 44 mil personas de ninguna manera, en el mejor de los casos se trata de cinco mil personas", sostuvo Milei después de adjudicarle a los damnificados la responsabilidad de invertir en la criptomoneda que contó con su respaldo.

Juicio político

Javier Milei no expresó preocupación por el pedido de juicio político que presentó la oposición. "Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Es interesante porque los que lo piden son los kirchneristas", exclamó y agregó: "Ellos nunca explicaron los 600 palos verdes que se llevó Kirchner en Santa Cruz. Hoy serían más o menos 1200 palos. ¿El peronismo me viene a rendir cuentas?".

En la misma línea aseguró que "el Ponzi más grande de la historia se llama peso".