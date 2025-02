(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles, la fiscal a cargo de la investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraire, el niño de tres años de Ballesteros Sud, brindó una conferencia de prensa y dio información sobre la búsqueda.

Se trata de la fiscal adjunta Bettina Croppi, quien explicó en una conferencia de prensa desde la casa de Lian que "hay más de 25 celulares secuestrados" y "30 declaraciones testimoniales". Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos.

Explicó que "los rastrillajes se realizan en forma circular desde la zona donde fue visto por última vez y se va ampliando el radio de interés". Este martes la zona de rastrillaje y los trabajos se enfocaron ya por fuera de las inmediaciones de la casa del pequeño y se concentran en los alrededores del río Tercero.

Croppi aclaró frente a la prensa: "No puedo hablar de principal hipótesis. No es una negativa a dar información, sino únicamente la cautela en la investigación". Y en la misma línea dijo que no daría información sobre las entrevistas realizadas y tampoco de los elementos secuestrados.

En tanto, la fiscal indicó que hasta el momento no existen indicios de la existencia de un delito de orden federal, y, por lo tanto, descartó la participación de fuerzas federales por ahora.

Junto con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, la fiscal informó que se realizaron 15 allanamientos en zona y otras localidades. Además, se secuestraron más de 25 celulares, los cuales recibieron la autorización para ser peritados y hubo 30 declaraciones testimoniales y seis vehículos incautados.