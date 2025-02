(Buenos Aires; SN) El presidente Javier Milei hablará el próximo sábado en el Congreso de la Nación para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias. Sin embargo, numerosos bloques opositores han decidido ausentarse, dejando el recinto semivacío como gesto de protesta.

El primero en anunciar su ausencia fue José Mayans, titular de la bancada peronista en el Senado. “Decidimos no escuchar al Presidente, porque cuando se refiere a nosotros nos trata mal y miente. Además, sabemos lo que pasó el año pasado, cuando el Gobierno hizo un show para el Presupuesto”, declaró el legislador formoseño. Los 34 senadores de su espacio no asistirán.

En Diputados, el peronismo también analiza ausentar a sus 98 legisladores. Si confirman la medida, la mitad del recinto quedará vacío.

Radicalismo y otros bloques se suman

El radicalismo de Democracia para Siempre también anunció que solo enviará a Pablo Juliano y Marcela Coli. “Por el constante agravio de Milei a las instituciones republicanas”, indicaron en un comunicado. También cuestionaron las restricciones impuestas a la cobertura periodística de la Asamblea Legislativa.

El bloque Democracia para Siempre enviará una delegación reducida. Solo asistirá el presidente del bloque, Pablo Juliano, y algunos legisladores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al menos 8 de sus 12 miembros no estarán presentes.

La Izquierda aún no definió su postura, pero si decide no asistir, se sumarían cinco bancas vacías más.

Reacciones y contexto

Fuentes opositoras justificaron su ausencia en la tensión institucional generada por el Gobierno. “El Presidente está tensionando las instituciones. No vamos a ser su claque invisible porque encima la tele no te muestra y no habrá fotos”, afirmó un legislador.

Este boicot se suma a un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y la oposición, que cuestiona la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema, el escándalo del "criptogate" y la falta de un proyecto de Presupuesto.

A pesar de la presión política y mediática, el protocolo de restricción a la prensa se mantiene vigente. La Asamblea Legislativa se desarrollará bajo un estricto control de la información, sentando un precedente inédito en democracia, al reeditar prácticas que utilizaron durante la última dictadura militar.