(SN; Alta Gracia) Manuel Contreras, un panadero de Barrio General Bustos, sufrió dos robos en el último mes que lo dejaron prácticamente sin pertenencias. En ambos casos, llamó a la policía, pero denuncia que la respuesta fue tardía e ineficaz. Ante la inseguridad y la falta de apoyo, decidió mudarse a la casa de su madre mientras intenta recuperarse de las pérdidas.

El último robo ocurrió el pasado domingo, cuando Manuel regresó de llevar a su hijo a Córdoba y encontró su vivienda con la puerta rota. "Me faltaban casi todas las cosas. Lo más visible era el equipo de música, pero después me di cuenta de que también se habían llevado herramientas, electrodomésticos y hasta la plata que tenía guardada para el alquiler", contó.

Además de las pérdidas materiales, Contreras se mostró indignado por la falta de acción de la policía. "Llamé varias veces, pero no venían. La operadora parecía burlarse. Llegaron recién a las cinco de la mañana", relató. También aseguró que logró identificar a uno de los ladrones, a quien encontró usando su camisa y sus zapatillas. "Se las tuve que quitar yo mismo", agregó.

El panadero contó que, además de su oficio, realizaba trabajos de jardinería para generar ingresos extra, pero los delincuentes le robaron su desmalezadora, su balanza y otros elementos fundamentales para su sustento. "Me quedé sin nada", lamentó.

A pesar de haber denunciado los robos, Manuel asegura que la policía no ha tomado medidas concretas. "Dicen que saben quiénes son, pero no hacen nada", señaló. Incluso le informaron que las cámaras de seguridad de la zona no funcionan.

Ante la imposibilidad de seguir viviendo en esas condiciones, Manuel tomó la difícil decisión de mudarse. Mientras tanto, pide ayuda a la comunidad para recuperar sus herramientas de trabajo y poder seguir adelante.