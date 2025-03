(SN; con información de C5N) Este martes, el Congreso de la Nación inició el debate por el DNU promulgado por el presidente Javier Milei para habilitar al Gobierno a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las exposiciones comenzaron dentro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

En este marco, senadores de Unión por la Patria enviaron una carta al FMI en la que rechazan el decreto de necesidad y urgencia que firmó Milei. Este comunicado fue en la previa de la sesión que se desarrollará este miércoles en la Cámara de Diputados para discutir el DNU.

En una publicación en su cuenta de la red social X, el bloque de senadores de Unión por la Patria advirtió que el DNU que firmó Milei es ilegal. "Desde el punto de vista jurídico, denunciamos que dicho DNU es incompatible con la legislación vigente, ya que contradice nuestra Constitución Nacional que en su art. 75 determina que corresponde al Congreso Nacional: 'arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación' (inc.7), estableciendo que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos con las organizaciones internacionales (inc.22)", expresaron.

"Tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que 'todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente' (art.2°)", enfatizaron en esta línea.

En tal sentido, alertó por la intención del Gobierno: "De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las que hoy el gobierno de Milei está implementando".

En tanto, el bloque de senadores de Unión por la Patria se refirió al rol del organismo cuyo directora gerente es Kristalina Georgieva. "El FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo", marcaron.

En esta línea, advirtieron que no reconocerán el acuerdo con el FMI en caso de que se concrete: "En virtud de ello, queremos señalar que, de continuar por este camino, que no respeta la legalidad vigente, nuestra fuerza politica que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la H. Cámara de Diputados como en el H. Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes".

También, compararon la situación con el préstamo récord que otorgó el organismo al gobierno de Mauricio Macri en 2018, por unos u$s50.000 millones: "Además, entendemos que se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica".

"Todos sabemos que tampoco esta vez se verifican los criterios que el Fondo exige para acceder a superar las proporcionalidades convencionales. Exigimos que, esta vez, primen las consideraciones técnicas y no las políticas como sucedió en 2018", agregaron.

En tanto, hicieron alusión al destino de los fondos que aportaría el FMI a la administración de La Libertad Avanza: "También sabemos que, si bien el DNU establece que los fondos frescos que el FMI pudiera aportar sólo deberían utilizarse para pagar los vencimientos con ese organismo y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el destino de los mismos será, en definitiva, el de financiar la salida de capitales. En suma, el FMI estaría suscribiendo un nuevo acuerdo que implicaría el incumplimiento del Art. VI de su propio Estatuto, como ya lo hizo en 2018".

"Ello es así, puesto que el gobierno argentino se encuentra desesperado por la falta de dólares: las reservas del BCRA son negativas en casi 6.000 millones de dólares, habiéndose utilizado para cubrir esa suma los depósitos en dólares de los ahorristas argentinos que se encuentran en el sistema financiero; los vencimientos de la deuda externa son impagables; la cuenta corriente de la balanza de pagos es deficitaria por sumas crecientes desde junio de 2024 y tampoco tiene la posibilidad de recurrir al mercado financiero internacional para emitir nueva deuda", añadieron.

En tal sentido, el bloque de senadores de Unión por la Patria, cuyo jefe es José Mayans, criticó la administración económica del Gobierno: "Ante la caída de reservas de los últimos días, con salida de capitales y con un contexto mundial sumamente incierto, sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario, que ustedes también han señalado, y que el gobierno utiliza como ancla antiinflacionaria para llegar a las elecciones legislativas de octubre con esta estabilidad ficticia, para a posteriori producir la corrección cambiaria necesaria".

En este marco, señalaron que "el acuerdo suscripto en el año 2018 entre el FMI y el gobierno argentino, fue utilizado por el presidente Macri para financiar su campaña electoral, con el resultado por todos conocido".

"Por eso, les solicitamos que tengan en consideración aquella situación a efectos de evitar que la misma se repita y que, por lo tanto, no suscriban un nuevo acuerdo que sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei (que dicho sea de paso ya ha encontrado, a través de la estafa con criptomonedas, una novedosa forma de contar con fondos para sus pretensiones electorales) porque está en juego la vida de millones de argentinos sometidos al hambre, la miseria y la exclusión social", concluyeron.