Desde que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de Twitter el polémico token $Libra -que abrió paso a una investigada estafa piramidal- su nivel de aprobación comenzó a desplomarse. Lo que en un principio pudo interpretarse como un simple error comunicacional -según su propia justificación- terminó por convertirse en un punto de inflexión: activó alarmas judiciales (incluso en EE.UU.), abrió grietas dentro del oficialismo y sembró dudas en el electorado que lo llevó al poder.

Según publicó La Voz del Interior, las principales consultoras coinciden: la imagen del Presidente cayó entre 10 y 17 puntos desde aquel tuit. Algunas muestran un leve repunte días después, pero el daño parece irreversible. Por primera vez desde su asunción, la narrativa de Milei cruje.

Aunque conserva un núcleo duro de aceptación, el caso $Libra marcó un antes y un después. Lo que parecía un traspié aislado dejó al descubierto tensiones más profundas: un liderazgo sin filtros, un equipo cerrado (con Santiago Caputo en el ojo de la tormenta), un gabinete cuestionado y un país que empieza a preguntarse hacia dónde van los libertarios.



Las cifras del desgaste

Universidad de San Andrés

Aprobación del Gobierno: 45% (caída de 9 puntos desde noviembre).

Imagen personal de Milei: 43% positiva (-7 de diferencial, vs. 51% negativa).

Comparación histórica: Similar a Macri (45%) en igual período, pero muy por encima de Alberto Fernández (28%).

📌 Muestra: 1.020 casos (11-20/marzo).

📉 Córdoba, Zuban & Asociados

Aprobación: 41,6% (vs. 58,4% de desaprobación).

Tendencia: La desaprobación subió desde 52,7% (noviembre) a 58,4% (marzo).

📌 Muestra: 1.600 casos (12-14/marzo).

📉 Synopsis

Evaluación negativa del Gobierno: 54% (subió 3,5 pts post-$Libra).

Imagen personal de Milei: 57,5% negativa (+5,2 pts), la más alta registrada.

📌 Muestra: 1.680 casos (7-11/marzo).

📊 Delfos

Caída más abrupta: Aprobación de gestión pasó de 50% (febrero) a 33% (marzo).

Imagen negativa: 55% (+12 pts).

📌 Muestra: 2.934 casos (7-10/marzo).

📉 Aresco

Imagen positiva en baja: De 59,4% (enero) a 53% (marzo).

Gestión: 37% de aprobación (vs. 59% de rechazo).

📌 Muestra: 3.000 casos (marzo).



El impacto en redes, el más negativo

Incluso en las redes sociales -dondel el Presidente sostuvo que los libertarios "jugamos de local"- el impacto es preocupante para el oficialismo.

Según Ad Hoc, el 50% de la conversación mensual sobre Milei se concentró en la semana del lanzamiento de $Libra, con un tono 60% negativo. Conceptos como "Milei estafador" o menciones a Karina Milei y Hayden Davis ganaron terreno.



Lo que viene

Milei sigue siendo el dirigente con mejor imagen positiva (43%) frente a otros políticos, pero la tendencia es clara: el desgaste se acelera. Mientras el Gobierno intenta recomponer su relato, la sociedad empieza a cuestionar el rumbo.

El caso $Libra no fue solo un error: fue el síntoma de una grieta que ya estaba ahí.

Como si fuera poco, el gobierno se apura en cerrar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que las consultoras ya detectaron que recoge un mayoritario rechazo ciudadano, mientras que la versión sobre una posible devaluación va adquiriendo grado de certeza y el sector agropecuario "pisa" la liquidación de granos, fundamental fuente de ingreso de dólares a las arcas nacionales.