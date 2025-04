(Anisacate; SN) En el marco de las próximas elecciones de delegados de la Cooperativa de Servicios de Anisacate, Carlos Ríos, actual presidente de la entidad, advirtió sobre la injerencia política por parte del municipio en el proceso electoral. Según Ríos, la lista opositora está integrada mayoritariamente por funcionarios o allegados a la gestión de la intendenta Natalia Contini, lo que generaría un conflicto de intereses en torno a la millonaria deuda que el municipio mantiene con la cooperativa.

“El problema es que la política se está metiendo en la cooperativa. En la lista opositora hay personas con vínculos directos con el municipio, como el cónyuge de la secretaria de Finanzas. Esto nos hace sospechar que la deuda municipal será manejada internamente si ellos logran el control del Consejo”, expresó Ríos en diálogo con Marcelo Paéz, durante la mañana de la Siempre Radio 93·3 FM.

Un conflicto de larga data

La Cooperativa de Servicios de Anisacate ha mantenido históricas disputas con la gestión municipal, particularmente en torno a la deuda por el consumo de energía del alumbrado público y otros servicios. Según Ríos, esta situación se arrastra desde la administración anterior, pero lejos de solucionarse, se ha agravado bajo la gestión de Contini.

“El municipio de Anisacate nunca mostró voluntad de pago. No pudimos acordar un plan de financiamiento para regularizar la deuda, lo que nos obligó a judicializar el caso. No podemos cortar el alumbrado público porque los vecinos ya lo han pagado, pero la Municipalidad sigue sin saldar lo que debe”, explicó.

Elecciones y riesgo de intervención

Las elecciones de delegados son un paso clave en la estructura de la cooperativa, ya que estos representantes participan en la asamblea general donde se eligen los consejeros. Según la normativa, cada año se renueva un tercio del Consejo de Administración para garantizar la continuidad institucional y permitir la formación de nuevos dirigentes dentro del sistema cooperativo. Sin embargo, Ríos alertó sobre una posible maniobra para desplazar completamente a la conducción actual.

“Estamos escuchando que la intención no es ganar un tercio de los puestos, como marca la ley, sino cambiar todo el consejo de una vez. Esto es grave, porque pone en riesgo la estabilidad y la independencia de la cooperativa”, afirmó.

Falsas promesas de reducción tarifaria

Otro punto que generó controversia es la promesa de la oposición de reducir el costo de la energía. Ríos desestimó esta posibilidad y explicó que las tarifas son fijadas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y dependen de valores establecidos a nivel nacional. “La cooperativa no fija los precios de la energía. La tarifa viene determinada por el ente regulador y está sujeta a múltiples factores. Decir que se va a bajar el precio de la electricidad sin explicar cómo es una mentira”, sostuvo el dirigente cooperativista.

Además, denunció que desde el municipio se intenta politizar el conflicto económico con la cooperativa para justificar la falta de pago. “Lo que más nos preocupa es la manipulación del discurso. Se intenta instalar la idea de que la Cooperativa tiene la tarifa más alta de Córdoba, lo cual no es cierto. Nosotros no somos formadores de precios y lo vamos a demostrar con documentación”, señaló.

Un llamado a la comunidad

Finalmente, Ríos instó a los vecinos asociados a informarse y defender el rol de la cooperativa como entidad de gestión comunitaria. “La cooperativa no tiene dueños privados. Cada peso que entra vuelve a los servicios que se prestan. Si el municipio no paga su deuda, los afectados no son los consejeros, sino todos los vecinos”, concluyó.

Las elecciones de delegados se llevarán a cabo en los próximos días en un clima de alta tensión política. Desde la cooperativa insisten en la importancia de preservar su autonomía frente a los intereses partidarios y garantizar su función como prestadora de servicios para toda la comunidad.