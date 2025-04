(SN; Falda del Carmen) En una jornada cargada de compromiso y participación, vecinos y organizaciones sociales de Falda del Carmen realizaron múltiples actividades en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y, por primera vez, un acto en homenaje a los veteranos de Malvinas que viven en la localidad.

Las actividades se organizaron de manera autogestiva por diversas agrupaciones locales como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Falda del Carmen, la biblioteca popular Construyendo Sueños, la Comisión Ambiental Vecinal, Barrios de Pie, Acción Vecinal y vecinos y vecinas autoconvocados. En ese marco, el excandidato a jefe comunal Jorge Guía participó activamente de ambas jornadas y aprovechó para lanzar duras críticas contra la actual gestión.

“La gestión actual está ausente en todos los frentes: salud, educación, infraestructura. No hay diálogo ni planificación, y eso se siente en cada barrio. Nos duele porque hay muchas necesidades que no están siendo atendidas”, afirmó Guía en diálogo con Siempre Radio

Actividades por la Memoria

El domingo 24 de marzo, debido a las condiciones climáticas, el acto central por el Día de la Memoria se trasladó al Club Atlético Juveniles de Valle Alegre. Allí se presentó el libro Nosotras en libertad, con la participación de Sara Witeman, ex presa política y una de las protagonistas de la publicación colectiva.

La jornada incluyó intervenciones artísticas, feria de emprendedores, proyección de cortos y un locro comunitario que colmó las instalaciones del club. El evento buscó no solo conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino también generar espacios de reflexión colectiva sobre los derechos humanos en el presente.

“Fue muy emocionante ver a la comunidad organizada, sin apoyo oficial, haciendo memoria activa. En estos tiempos donde se relativiza tanto lo que pasó, que Falda del Carmen levante esta bandera tiene un valor enorme”, expresó Guía.



Reconocimiento a excombatientes

El lunes 1 de abril, se llevó a cabo por primera vez un acto en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas que residen en Falda del Carmen. La actividad se realizó en el Instituto HEC, donde se proyectó un película, se compartió una merienda y se entregaron reconocimientos al cabo Maisón y al suboficial Orlando Ruedas, así como al personal de salud que brindó asistencia durante el conflicto.

“Es histórico que en nuestra comuna se reconozca finalmente a los excombatientes que viven entre nosotros. Este acto fue posible por el esfuerzo de las organizaciones y no de la gestión comunal, que no se hizo presente. Es otra muestra del abandono institucional”, sostuvo Guía.



Críticas a la gestión comunal

A lo largo de la entrevista, Jorge Guía hizo hincapié en lo que definió como una “paralización total del Estado local”. Mencionó como ejemplos la falta de infraestructura escolar, la suspensión de obras públicas y la ausencia de respuestas a los reclamos vecinales.

“El jardín de infantes está frenado desde hace años, los chicos de la secundaria no tienen aulas y hay jóvenes que asisten a clases una hora por día. Es inadmisible. Hay recursos, lo que falta es voluntad y gestión”, denunció.

También cuestionó la falta de diálogo institucional:

“Desde que asumieron, no han recibido a una sola organización. No hay canales abiertos, no hay escucha. Y eso no es solo un problema político, es un problema social, porque las decisiones se toman de espaldas al pueblo.”

Pese a las críticas, Guía valoró la fuerza del tejido social de Falda del Carmen:

“A pesar del abandono, la gente se organiza. Estos actos lo demuestran. La memoria, la solidaridad, la lucha por los derechos siguen vivas en nuestra comunidad, y eso nos da esperanza.”