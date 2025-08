(SN) La Argentina importó 1.033 toneladas de carne vacuna desde Brasil durante el primer semestre de 2025, el volumen más alto registrado desde 1997. Aunque la cifra es baja en relación con la producción nacional, el salto respecto del año pasado —cuando se importaron apenas 24 toneladas— genera preocupación en el sector agropecuario.

“El volumen de importación es poco significativo frente a la producción. En 2025 se están importando 1.000 toneladas por mes. No es un problema para la producción nacional”, explicó Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores (APEA), en declaraciones a Clarín Rural.

Herrera aclaró que la carne importada es para manufactura, y que se trata de una práctica habitual en otros países: “Otros países importan y exportan carne. Por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos. Se importa carne barata; no tengo el detalle, pero es carne para manufactura”.

Sin embargo, también remarcó que no debe verse como un hecho aislado: “Hay que ponerlo en un contexto global de economía, donde las mercaderías van y vienen. No hay que verlo como si Argentina, por ser un país exportador, no pudiera importar carne”.

Según datos oficiales, las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron los 3.400 millones de dólares en 2024, con China como principal destino.

Por su parte, Diego Ponti, analista del grupo AZ, afirmó a Bloomberg que la coyuntura económica local explica el fenómeno: “Como Argentina se ha vuelto más cara en dólares, se abrió la puerta para importar carne brasileña a precios competitivos”.

Pese a que no hay señales de que la importación represente un riesgo inmediato, la tendencia preocupa a sectores del agro que ven en esta dinámica una señal de debilitamiento del mercado interno y de falta de políticas de protección a la producción local.