(SN; Famatina) Un sismo de magnitud 5,9 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes del departamento Famatina durante el mediodía del 1º de mayo. El epicentro fue localizado en el cerro Famatina, a unos 65 kilómetros de la cabecera departamental, generando temor entre vecinos y visitantes por los fuertes derrumbes registrados en la zona montañosa.

Alejandro Villegas, ex presidente del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Famatina y propietario del canal local de televisión, relató la experiencia a Siempre Radio: “El temblor se sintió muy fuerte. Por suerte fue un día no laborable, por el Día del Trabajador, y no había actividad escolar ni laboral, lo que ayudó a evitar accidentes”.

El movimiento, según Villegas, causó desprendimientos visibles a lo largo del cordón montañoso, levantando una nube de polvo amarilla que pudo observarse desde el pueblo. “Parecía que lo habían dinamitado de punta a punta”, describió. Las imágenes, captadas por vaqueanos y turistas en el momento del sismo, mostraron escenas impactantes de derrumbes en lugares turísticos como el Cañón del Ocre.

Las consecuencias también se hicieron notar en el patrimonio edilicio de la zona. Iglesias antiguas de adobe sufrieron daños estructurales, incluyendo la caída de mampostería y revoques. “El campanario de una iglesia vieja también sufrió daños”, detalló Villegas.

A pesar de la magnitud del evento, no se registraron víctimas ni heridos. Tampoco hubo evacuaciones, aunque se continúa con el relevamiento en zonas de montaña donde viven puesteros con sus animales. Según el testimonio de residentes de mayor edad, este fue el sismo más fuerte que se haya sentido en la región en más de dos siglos.

El cerro Famatina, que alcanza los 6.650 metros de altura, es parte de una de las formaciones geológicas más antiguas del país. “Es más antigua que la cordillera misma. Son placas que se creía estaban estabilizadas”, explicó Villegas, quien consideró que el evento constituye una advertencia sobre la necesidad de preparación ante fenómenos de este tipo: “Un sacudón así te alarma. Las instituciones tienen que prepararse, sobre todo las escuelas”.

Tras el sismo principal, se registraron al menos dos réplicas de baja intensidad. “Una fue de unos 3 grados y luego vino el movimiento fuerte”, agregó Villegas. También aclaró que los caminos de acceso a las zonas turísticas no fueron afectados de manera significativa, y que la actividad turística continúa con normalidad.

La localidad se prepara ahora para recibir a cientos de visitantes por la carrera de enduro “Tranvelasco”, un evento deportivo de relevancia nacional que atraviesa todo el departamento. “Famatina se ha convertido en un destino turístico muy importante”, concluyó.