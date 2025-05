“Tenemos todas las luces en rojo”: trabajadores de FADEA en alerta por falta de pago

(SN; Córdoba) La fábrica argentina de aviones FADEA se encuentra en estado de alerta desde la semana pasada, luego de que la empresa abonara solo el 30% del salario correspondiente al mes de abril. Según confirmó Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos de FADEA, la planta fue cerrada por decisión de las autoridades por 72 horas, impidiendo el ingreso del personal.

“El miércoles pasado cobramos solamente el 30% del salario de abril, y el viernes nos depositaron una suma fija de 500 mil pesos. Pero eso no alcanza: aún falta para llegar al 100% del sueldo”, explicó Bertorello en diálogo con Siempre Radio. “El domingo a la noche nos llegó un WhatsApp donde nos informaban que cerraban la planta hasta el jueves porque no tienen el dinero para saldar la deuda”.

La situación tomó por sorpresa a los empleados, aunque los problemas con los pagos se venían repitiendo. “Todos los meses es el mismo problema para conseguir fondos, pero siempre terminaban pagando. Ahora no”, señaló el dirigente. La fábrica cuenta con 720 trabajadores, en su mayoría en un solo turno, salvo algunos sectores como el de producción para la brasileña Embraer, que funciona en doble turno.

Según las autoridades, la decisión de cerrar la planta por tres días está vinculada a un supuesto conflicto intersindical y a la “seguridad del material aeronáutico”. Sin embargo, Bertorello rechazó estos argumentos: “Dicen que temen por la seguridad del material, pero eso es imposible. No vamos a dañar lo que amamos hacer”.

El gremio sostiene que el problema de fondo es económico y político. “No sabemos cuál es la interna entre el Ministerio de Defensa y el de Economía, pero la plata no le llega al presidente de FADEA”, expresó. También denunció que no se están firmando nuevos contratos ni renovando los vigentes: “Tenemos todas las luces en rojo. Ni siquiera están firmando los proyectos que venimos haciendo de toda la vida”.

En cuanto a la posibilidad de despidos, Bertorello admitió que hay temor: “Estamos bastante preocupados. Esta excusa de cerrar la fábrica por 72 horas nos hace pensar lo peor”.

El dirigente recordó que el cambio de gestión en el directorio de FADEA trajo consigo una fuerte incertidumbre: “Empezamos esta etapa con grandes expectativas, con un convenio nuevo, moderno, que favorece a la empresa y al trabajador. Nos preparamos para comernos el mundo en 2025. Pero todo se frenó cuando renunció el directorio anterior”.

La vigilia de los trabajadores continuará al menos hasta el jueves, a la espera de una respuesta concreta. “Si no hay soluciones, vamos a tener que tomar nuevas medidas y llevar el reclamo al Ministerio de Defensa en Buenos Aires”, advirtió.

Desde el gremio aseguran que el conflicto no es solo por el salario, sino también por la falta de horizonte laboral: “Lo que exigimos es cobrar lo que nos corresponde y tener trabajo genuino. Si no se firman contratos, no hay futuro”.