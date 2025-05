(SN; con información de NA) Este domingo 25 de mayo, en un nuevo Día de la Patria, la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el Encuentro de la Cultura Popular en el Polo Cultural y Deportivo Saldías de Retiro, donde recordó un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, apuntó contra la administración de Javier Milei, a la cual calificó como “desgobierno” y llamó al peronismo a "dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos", sin "egos ni mezquindades".

"El desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola", dijo la ex mandataria, aunque planteó que "eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad".

En sus cuestionamientos a la gestión de Milei, sostuvo que "de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana" en el país. La ex presidenta remarcó que "con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda".

"¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?", planteó la ex jefa de Estado.

"El INCAA, las 900 películas, el Canal Encuentro, Paka Paka, que ahora me lo quieren poner a Zamba más clarito. En cualquier momento aparece de ojos celestes. La Ley de Financiamiento educativo, los espacios de la memoria en la ESMA, el mayor desarrollo cultural", enumeró.

"El PBI cultural que se elevó al tope 3,8%, representó más que la minería y la pesca. 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner. ¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, un puto monumento, nada. Su única obra es cambiarle al nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres. Qué chatos. ¿Generadores de cultura? De acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", planteó.

Luego, ahondó en las políticas económicas de los libertarios y señaló que "el problema del Gobierno es que no tiene dólares". "Se quedaron sin dólares y siguen largando bombas de humo para que discutamos cosas que después pasan al olvido. Como lo que están haciendo ahora, parte de la batalla cultural: 'Tus dólares, tu decisión'. Hermano, un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa? Dan la batalla cultural como si la AFIP metiera en cana a alguien en este país por no haber pagado impuestos", lanzó.

"Si fuera tan terrible. ¿podría haber 50% de economía formal? Están rascando el fondo de olla porque no pueden remonetizar la economía porque ahora les faltan pesos y dólares. Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Entonces, como no quieren emitir para comprar dólares, sostienen hasta posiblemente las elecciones próximas, con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que, de seguir este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana", planteó Cristina.

"Andan diciendo que Vaca Muerta, que las inversiones de la minería... si con el RIGI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación. A no ser que el plan sea entregar algo más que deuda. ¿Territorio, tal vez?", subrayó.

En cuanto al rol del peronismo en esta coyuntura, la expresidenta destacó. “Tenemos que remarcar en nuestra comunicación que este modelo no es nuevo, ya fue implementado en la dictadura, durante la convertibilidad y siempre fracasó, y va a fracasar una vez más. ¿Y significa entonces que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente".

"Vimos en esta última elección en la Ciudad de Buenos Aires que fue tan paradigmática cómo, en barrios populares, donde Milei había ganado en la primera vuelta de 2023, ahora perdió. ¿Saben por qué? Porque es el lugar donde primero impacta la crisis. Se termina la changa. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población. El otro 70% queda afuera. Pero no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresiva", señaló.