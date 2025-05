(SN; con información de C5N) Este martes, la jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona y luego de que del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro aceptó los pedidos de recusación. Lo hizo durante la audiencia tras los pedidos de todas las partes para que se aparte, luego que se descubriera que autorizó una filmación clandestina del proceso judicial.



El proceso judicial se reanudará tras un cuarto intermedio de dos horas para evaluar cómo sigue el debate ahora que la magistrada ya no forma parte.

Luego de que se presenten varios recursos de recusación contra su persona, Makintach volvió a negar su participación en el documental, pero aceptó finalmente el pedido de su apartamiento del juicio luego de que la fiscalía exhibiera en la sala de audiencias el tráiler del documental Justicia Divina.

"No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quienes son las otras personas, sí mi amiga”, señaló Makintach en un primer momento.

Luego agregó: “Vino con esta idea, era de ella, no sé que hizo. De verdad desconocía todo este material. Y no hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia”. “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”, concluyó la magistrada.