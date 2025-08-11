Monte Ralo: convenio para mejorar el servicio eléctrico en cinco viviendas

Alta Gracia: más de 8000 personas celebraron el dia del niño en el Tajamar
Niños y niñas de todos los barrios pudieron disfrutar de juegos de kermés, inflables, juegos cooperativos, acceso libre a la calesita del Tajamar y una merienda para todos.
Un acuerdo entre el estado provincial y la cooperativa ofreió una solución para un grupo de vecinos de la localidad.Municipales11 de agosto de 2025 SN
(Monte Ralo; Prensa) - El legislador Facundo Torres encabezó en Monte Ralo la firma de un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, la Cooperativa de Agua y Energía Eléctrica Ltda. y la Municipalidad local, destinado a ejecutar mejoras en la infraestructura eléctrica.
El acuerdo permitirá proveer de energía eléctrica a cinco viviendas: tres correspondientes al programa Vivienda Semilla y dos de carácter municipal.
“Este tipo de acciones reflejan el valor del trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y las instituciones. Mejorar los servicios públicos es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló Torres Lima.
Del acto participaron también el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, el intendente Héctor Nardi, secretaria de Gobierno, Marcia Cuello, el presidente de la Cooperativa de Luz, Omar Rodríguez, el secretario Raúl Aselle y el tesorero Domingo Bizani.
Esta obra reafirma el compromiso de garantizar un servicio seguro, estable y de calidad, impulsando el crecimiento y bienestar de la comunidad de Monte Ralo.
La municipalidad anunció gestiones y acuerdos hacia un plan de ordenamiento con acompañamiento estatal y enfoque social, para resolver el conflicto en la ex cantera y reserva natural.
El municipio otorgará incentivos mensuales de $300.000 y acceso libre a gimnasios a jóvenes atletas locales que compiten a nivel nacional e internacional.
Se trata del Programa Municipal de Pasantías, que contempla a jóvenes estudiantes del último año del secundario y los vincula con el mundo laboral de la ciudad.
El municipio informó que buscan fortalecer la infraestructura escolar y los trabajos se realizan en articulación con el programa “Habitar la Escuela”.
Se trata de los trabajos realizados en Bº Sur, Bº Paravachasca, Bº General Bustos. Además comunicaron trabajos próximos en B° Liniers.
Héctor Villagra, jefe de la Departamental Santa María, brindó detalles del operativo que permitió atrapar a los presuntos asesinos del vecino octogenario. Los detenidos son jóvenes de Alta Gracia con frondosos antecedentes.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.