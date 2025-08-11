Monte Ralo: convenio para mejorar el servicio eléctrico en cinco viviendas

(Monte Ralo; Prensa) - El legislador Facundo Torres encabezó en Monte Ralo la firma de un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, la Cooperativa de Agua y Energía Eléctrica Ltda. y la Municipalidad local, destinado a ejecutar mejoras en la infraestructura eléctrica.

El acuerdo permitirá proveer de energía eléctrica a cinco viviendas: tres correspondientes al programa Vivienda Semilla y dos de carácter municipal.

“Este tipo de acciones reflejan el valor del trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y las instituciones. Mejorar los servicios públicos es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló Torres Lima.

Del acto participaron también el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, el intendente Héctor Nardi, secretaria de Gobierno, Marcia Cuello, el presidente de la Cooperativa de Luz, Omar Rodríguez, el secretario Raúl Aselle y el tesorero Domingo Bizani.

Esta obra reafirma el compromiso de garantizar un servicio seguro, estable y de calidad, impulsando el crecimiento y bienestar de la comunidad de Monte Ralo.