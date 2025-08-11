Alta Gracia: más de 8000 personas celebraron el dia del niño en el Tajamar

(Alta Gracia; Prensa) - Alta Gracia vivió una jornada inolvidable este domingo 10 de agosto con el gran festejo del Día del niño, organizado por el Gobierno de la ciudad en el predio del Tajamar.

Más de 8.000 vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde colmada de juegos, espectáculos y actividades para toda la familia.

El evento contó con la presentación de Solcito, una de las artistas infantiles más queridas; el show del payaso Croton, la animación de Juan Rugani y el talento del Mimo Max. Además, el DJ Lauty Godoy puso música para bailar y compartir la alegría de esta celebración.

Niños y niñas de todos los barrios pudieron disfrutar de juegos de kermés, inflables, juegos cooperativos, acceso libre a la calesita del Tajamar y una merienda para todos. Durante la tarde, se realizaron sorteos con bicicletas y numerosos premios, sumando emoción a la jornada.

También estuvieron presentes las carpas de la Subsecretaría de Salud y de la Subsecretaría de Educación, ofreciendo información, propuestas lúdicas y actividades para toda la familia.

La celebración contó con la colaboración de Defensa Civil, Policía y Bomberos, estos últimos con un stand especial y propuestas para grandes y chicos. Los centros vecinales se sumaron activamente a la organización, y se dispuso un servicio gratuito de colectivos desde distintos puntos de la ciudad, garantizando que todas las familias pudieran participar.

La jornada se vivió en un marco de alegría, música y sonrisas, reafirmando el compromiso de la ciudad con la infancia y el encuentro comunitario.