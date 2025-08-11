Alta Gracia: más de 8000 personas celebraron el dia del niño en el Tajamar

Monte Ralo: convenio para mejorar el servicio eléctrico en cinco viviendas
Un acuerdo entre el estado provincial y la cooperativa ofreió una solución para un grupo de vecinos de la localidad.
Municipales11 de agosto de 2025 SN
(Alta Gracia; Prensa) - Alta Gracia vivió una jornada inolvidable este domingo 10 de agosto con el gran festejo del Día del niño, organizado por el Gobierno de la ciudad en el predio del Tajamar.
Más de 8.000 vecinos y vecinas disfrutaron de una tarde colmada de juegos, espectáculos y actividades para toda la familia.
El evento contó con la presentación de Solcito, una de las artistas infantiles más queridas; el show del payaso Croton, la animación de Juan Rugani y el talento del Mimo Max. Además, el DJ Lauty Godoy puso música para bailar y compartir la alegría de esta celebración.
Durante la tarde, se realizaron sorteos con bicicletas y numerosos premios, sumando emoción a la jornada.
También estuvieron presentes las carpas de la Subsecretaría de Salud y de la Subsecretaría de Educación, ofreciendo información, propuestas lúdicas y actividades para toda la familia.
La celebración contó con la colaboración de Defensa Civil, Policía y Bomberos, estos últimos con un stand especial y propuestas para grandes y chicos. Los centros vecinales se sumaron activamente a la organización, y se dispuso un servicio gratuito de colectivos desde distintos puntos de la ciudad, garantizando que todas las familias pudieran participar.
La jornada se vivió en un marco de alegría, música y sonrisas, reafirmando el compromiso de la ciudad con la infancia y el encuentro comunitario.
La municipalidad anunció gestiones y acuerdos hacia un plan de ordenamiento con acompañamiento estatal y enfoque social, para resolver el conflicto en la ex cantera y reserva natural.
El municipio otorgará incentivos mensuales de $300.000 y acceso libre a gimnasios a jóvenes atletas locales que compiten a nivel nacional e internacional.
Se trata del Programa Municipal de Pasantías, que contempla a jóvenes estudiantes del último año del secundario y los vincula con el mundo laboral de la ciudad.
El municipio informó que buscan fortalecer la infraestructura escolar y los trabajos se realizan en articulación con el programa “Habitar la Escuela”.
Se trata de los trabajos realizados en Bº Sur, Bº Paravachasca, Bº General Bustos. Además comunicaron trabajos próximos en B° Liniers.
Héctor Villagra, jefe de la Departamental Santa María, brindó detalles del operativo que permitió atrapar a los presuntos asesinos del vecino octogenario. Los detenidos son jóvenes de Alta Gracia con frondosos antecedentes.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.