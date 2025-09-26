Alta Gracia: el Jardín Amadeo Sabattini tendrá dos nuevas aulas

(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local comunicó el recibimiento de fondos provinciales que serán destinados para la construcción de diferentes espacios en el Jardín de Infantes "Gobernador Amadeo Sabattini”.

Estos fondos corresponden al programa “Habitar la escuela”, impulsado por el Ministerio de Educación de Córdoba. Puntualmente, en esta institución de la ciudad se construirán dos salas y una galería de vinculación. La obra permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años que asisten al jardín.

Desde el municipio informaron que en las próximas semanas continuará el proceso administrativo para dar inicio a la construcción de dos salas y galería de vinculación en la mencionada institución.

“Esta obra se suma a las construcciones en marcha en los jardines de la escuela Santiago de Liniers y Comandante Espora, en ejecución, al próximo comienzo de la construcción de nuevos espacios en el jardín Merceditas de San Martín, y a la obra ya inaugurada en el jardín Enrique Larreta; entre otras”, reza el comunicado del Gobierno local, que este proyecto forma parte del objetico de universalizar la sala de 3.