Tiempo en Alta Gracia: sol radiante y calorcito de agosto en Alta Gracia

(SN; Alta Gracia) La jornada de este jueves 28 de agosto se presenta con cielo despejado y temperaturas en ascenso. El amanecer fue fresco, con 12 grados, pero el termómetro irá trepando hasta alcanzar una máxima cercana a los 24 grados en horas de la tarde.

El sol será protagonista durante todo el día, con condiciones mayormente despejadas y una luminosidad intensa. Recién por la noche el descenso será más marcado, con registros en torno a los 11 grados.

El aire templado de agosto invita a disfrutar al aire libre, aunque se recomienda tener a mano una campera ligera para la noche.