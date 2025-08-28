Tiempo en Alta Gracia: sol radiante y calorcito de agosto en Alta Gracia

Tiempo en Alta Gracia: otra jornada soleada con temperaturas primaverales
El clima en la ciudad presentará cielo despejado, máxima cercana a 26 °C y descenso moderado en la noche hasta los 13 °C.
El jueves llega con cielo despejado, máxima de 24 grados y un aire primaveral que se siente desde temprano.Sociedad28 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La jornada de este jueves 28 de agosto se presenta con cielo despejado y temperaturas en ascenso. El amanecer fue fresco, con 12 grados, pero el termómetro irá trepando hasta alcanzar una máxima cercana a los 24 grados en horas de la tarde.
El sol será protagonista durante todo el día, con condiciones mayormente despejadas y una luminosidad intensa. Recién por la noche el descenso será más marcado, con registros en torno a los 11 grados.
El aire templado de agosto invita a disfrutar al aire libre, aunque se recomienda tener a mano una campera ligera para la noche.
El calorcito de primavera se deja sentir hasta el viernes, pero el fin de semana llega un brusco descenso de temperatura y hasta se esperan lluvias.
El lunes arranca con sol pleno en Alta Gracia: máxima de 24 °C, mínima de 7 °C y un cielo despejado que invita a aprovechar la jornada al aire libre.
