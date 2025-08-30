Alta Gracia: se conformó el comité de acción contra el dengue

El encuentro reunió a áreas del Ejecutivo municipal, representantes de la Comisión de Ambiente y Salud del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y el Hospital Regional Arturo Illía para definir el trabajo a realizar en el marco de la temporada de diversas enfermedades vectoriales.

(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó la conformación del Comité de Seguimiento del “Plan Director de Lucha Contra el Dengue” y se presentó el Programa de Prevención de Enfermedades Vectoriales

Desde el Gobierno local informaron que para la temporada 2025-2026 se pondrán en marcha estrategias adaptadas a las distintas etapas epidemiológicas, que comenzarán por la limpieza y el descacharreo de hogares y terrenos.

Cabe señalar que, en el encuentro, personal de la Subsecretaría de Salud presentó la evolución de la epidemia en las temporadas 2023 y 2024 y destacó “el éxito de la última campaña”. “La eficacia de la prevención y el compromiso vecinal-municipal son las principales herramientas para evitar posibles brotes y su consiguiente riesgo para la salud de los vecinos”, reza el comunicado.

Próximamente se informarán las acciones específicas a realizarse en los distintos barrios de la ciudad con el objetivo de tener una temporada libre de enfermedades prevenibles transmisibles por vectores.

