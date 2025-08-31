Corrientes: en elecciones desfasadas, la ciudadanía elige gobernador

(SN; con información de C5N) La provincia de Corrientes celebra este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, en lo que será la primera contienda electoral de La Libertad Avanza tras el escándalo de las coimas en discapacidad.



Los comicios se destacan por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21 del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.

Las alianzas que participan