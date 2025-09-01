Corrientes: Valdés festejó su triunfo y La Libertad Avanza quedó relegada en 4to lugar

(SN; Corrientes) Juan Pablo Valdés se convirtió anoche en el nuevo gobernador de Corrientes tras obtener el 51,6% de los votos con menos del 20% de las mesas escrutadas. El hermano del actual mandatario celebró la victoria en primera vuelta, mientras desde la oposición se multiplicaban las denuncias por demoras y presuntas irregularidades en el proceso de carga de datos.

En segundo lugar quedó Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres y candidato del peronismo unido, con el 19,7%. En tercer puesto se ubicó el exgobernador Ricardo Colombi, mientras que La Libertad Avanza protagonizó una dura derrota: Lisandro Almirón apenas rozó el 10% y terminó cuarto, en un revés que golpea directamente a la estrategia impulsada por Karina Milei y Lule Menem.

Los cuestionamientos apuntaron a los cambios en el sistema de transmisión del escrutinio provisorio. Según denunciaron los candidatos opositores, la Junta Electoral reemplazó al Correo Argentino por la empresa privada Andreani para el traslado de urnas, y confió la transmisión de datos a Telco, compañía dirigida por un hermano del gobernador. “Cambiaron la empresa de correo y la de transmisión, lo que genera sospechas. Éticamente no está bien”, sostuvo Almirón. Ascúa también advirtió sobre la “fragilidad del sistema”.

En su discurso, el gobernador electo agradeció a “todos los partidos y dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres y a todos los que creyeron en un mejor futuro para Corrientes”. Gustavo Valdés, que cierra su segundo mandato, apeló al consenso: “Somos las provincias argentinas las que creamos una Nación. Tenemos que avanzar en el diálogo, la sensatez y la humildad”.

La participación fue del 72,4%, en línea con el promedio histórico provincial. Además de gobernador, los correntinos eligieron 15 diputados provinciales, 5 senadores e intendentes en 73 localidades.

El triunfo consolida a los Valdés dentro de Provincias Unidas, el espacio que agrupa a mandatarios de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Santa Fe con la intención de proyectarse como alternativa de poder hacia 2027.