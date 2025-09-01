Anisacate: la Cooperativa entregó anteojos y prótesis a vecinos de la ciudad

Tiempo en Alta Gracia: lunes fresco que gana temperatura hacia la tarde
La mañana inicia fría con cielo despejado; la temperatura irá en ascenso a lo largo del día, con nubosidad creciente por la tarde y una noche nuevamente fresca.
Se trata del trabajo social y articulado con el Ministerio de Salud provincial que contempla la entrega de insumos y elementos esenciales vinculados a la salud en beneficio de quienes no cuentan con cobertura de obra social.Sociedad01 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Anisacate) En el marco del acuerdo firmado semanas atrás con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, la Cooperativa de Anisacate comenzó con la entrega de insumos y elementos esenciales vinculados a la salud en beneficio de quienes no cuentan con cobertura de obra social.
En los últimos días, dos vecinos de Anisacate recibieron lentes y una prótesis, acción que representa el inicio de un trabajo articulado que busca garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Desde la Cooperativa informaron que la semana que viene habrá más entregas.
“Este convenio, impulsado por la Cooperativa en conjunto con el Área de Acción Social del Ministerio de Salud, representa un paso más en el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas, abarcando no solo a Anisacate, sino al conjunto del Valle de Paravachasca”, reza el comunicado de la institución.
A su turno, el vicepresidente de la Cooperativa, Fabián Alfaro, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y de los vecinos. “Estas acciones sociales son parte de nuestra historia y compromiso cotidiano, por eso nos siguen eligiendo como soporte frente a distintas necesidades vinculadas a la salud y al bienestar”, expresó.
El acuerdo contempla la implementación progresiva de programas de acompañamiento sanitario, que incluirán la entrega de audífonos, anteojos, apoyo a merenderos, talleres comunitarios y el acceso a distintos beneficios gestionados por la cooperativa como el Boleto Educativo.
Desde la institución destacaron que la vocación solidaria seguirá guiando cada paso, en una tarea que crece día a día y se expande en todo el valle. “La salud no puede ser un privilegio; trabajamos para que sea un derecho al alcance de todas y todos”, cerró Alfaro.
La mañana inicia fría con cielo despejado; la temperatura irá en ascenso a lo largo del día, con nubosidad creciente por la tarde y una noche nuevamente fresca.
Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la continuidad de la tormenta de Santa Rosa.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.
En esta ocasión, el Gobierno local en conjunto con la Provincia entregaron cinco nuevos hogares a familias de Despeñaderos.
El viernes llega con sol y temperaturas agradables, pero el fin de semana tendrá tormentas intensas, alerta amarilla y un fuerte descenso térmico.
El jueves llega con cielo despejado, máxima de 24 grados y un aire primaveral que se siente desde temprano.
El individuo de 30 años se encontraba detenido desde el pasado jueves 28 de agosto. La Fiscalía a cargo de Peralta Ottonello emitió una orden de captura inmediata y se investigan las circunstancias del hecho.
En un acto de campaña y junto al gobernador Martín Llaryora, el candidato a diputado Juan Schiaretti remarcó que "la novedad nacional es la alianza Provincia Unidas"
Un accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre de 57 años en la zona cercana a Rafael García.
La mañana inicia fría con cielo despejado; la temperatura irá en ascenso a lo largo del día, con nubosidad creciente por la tarde y una noche nuevamente fresca.
Escapó del Hospital Illia con la madrugada de testigo, pero el destino volvió a alcanzarlo en un rincón oscuro de Córdoba capital.