Anisacate: la Cooperativa entregó anteojos y prótesis a vecinos de la ciudad

(SN; Anisacate) En el marco del acuerdo firmado semanas atrás con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, la Cooperativa de Anisacate comenzó con la entrega de insumos y elementos esenciales vinculados a la salud en beneficio de quienes no cuentan con cobertura de obra social.

En los últimos días, dos vecinos de Anisacate recibieron lentes y una prótesis, acción que representa el inicio de un trabajo articulado que busca garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Desde la Cooperativa informaron que la semana que viene habrá más entregas.

“Este convenio, impulsado por la Cooperativa en conjunto con el Área de Acción Social del Ministerio de Salud, representa un paso más en el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas, abarcando no solo a Anisacate, sino al conjunto del Valle de Paravachasca”, reza el comunicado de la institución.

A su turno, el vicepresidente de la Cooperativa, Fabián Alfaro, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y de los vecinos. “Estas acciones sociales son parte de nuestra historia y compromiso cotidiano, por eso nos siguen eligiendo como soporte frente a distintas necesidades vinculadas a la salud y al bienestar”, expresó.

El acuerdo contempla la implementación progresiva de programas de acompañamiento sanitario, que incluirán la entrega de audífonos, anteojos, apoyo a merenderos, talleres comunitarios y el acceso a distintos beneficios gestionados por la cooperativa como el Boleto Educativo.

Desde la institución destacaron que la vocación solidaria seguirá guiando cada paso, en una tarea que crece día a día y se expande en todo el valle. “La salud no puede ser un privilegio; trabajamos para que sea un derecho al alcance de todas y todos”, cerró Alfaro.