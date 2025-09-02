Natalia de la Sota: criticó a Milei por recortes sociales y ataques a la prensa

(SN; Córdoba) La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, mantuvo reuniones con distintos sectores sindicales y asociaciones que representan a personas con discapacidad, donde expresó su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

En la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, De la Sota se reunió con representantes gremiales de Camioneros, UOM, UOCRA, Sindicato del Seguro, Alimentación y Molineros, entre otros. La diputada señaló la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y denunció ataques contra derechos laborales históricos.

“Las políticas de Milei han debilitado la negociación colectiva y han criminalizado la protesta social. Defender Córdoba también significa defender el trabajo digno y las conquistas que costaron décadas de lucha”, afirmó. Además destacó la representación del ámbito laboral en la lista de Defendamos Córdoba, que integra referentes de distintos sindicatos como Cristina Fernández (ATSA), Gustavo Rossi (UDI), Vanina Tealdi (Seguros) y Marcia Gil (UOM).

Además, con respecto a la polémica por el pedido a la Justicia para censurar los audios filtrados de Karina Milei, la diputada se expresó en redes sociales: “La censura previa, la persecución a periodistas y la limitación a la libertad de expresión son incompatibles con la democracia republicana. El presidente Milei y su gobierno, que declaman libertad y ejercen autoritarismo, deben retroceder en sus violentas acciones”.



