Natalia de la Sota: criticó a Milei por recortes sociales y ataques a la prensa

La diputada y candidata por Defendamos Córdoba cuestionó a Milei por recortes sociales, ataques a derechos laborales y restricciones a la libertad de prensa.

Política02 de septiembre de 2025 SN
Natalia de La Sota

(SN; Córdoba) La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, mantuvo reuniones con distintos sectores sindicales y asociaciones que representan a personas con discapacidad, donde expresó su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

En la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, De la Sota se reunió con representantes gremiales de Camioneros, UOM, UOCRA, Sindicato del Seguro, Alimentación y Molineros, entre otros. La diputada señaló la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y denunció ataques contra derechos laborales históricos.

“Las políticas de Milei han debilitado la negociación colectiva y han criminalizado la protesta social. Defender Córdoba también significa defender el trabajo digno y las conquistas que costaron décadas de lucha”, afirmó. Además destacó la representación del ámbito laboral en la lista de Defendamos Córdoba, que integra referentes de distintos sindicatos como Cristina Fernández (ATSA), Gustavo Rossi (UDI), Vanina Tealdi (Seguros) y Marcia Gil (UOM).

Además, con respecto a la polémica por el pedido a la Justicia para censurar los audios filtrados de Karina Milei, la diputada se expresó en redes sociales: “La censura previa, la persecución a periodistas y la limitación a la libertad de expresión son incompatibles con la democracia republicana. El presidente Milei y su gobierno, que declaman libertad y ejercen autoritarismo, deben retroceder en sus violentas acciones”.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.51.27 PM

Coimas en Andis: la izquierda propone una CONADEP de la corrupción

Redacción SN
Política01 de septiembre de 2025

Se trata de la propuesta de la candidata a diputada por Córdoba del MST-FITU, Virginia Caldera, quien afirmó: “Los canales institucionales tradicionales fracasaron. Por eso proponemos la creación de una Comisión extra parlamentaria, conformada por personalidades que tengan toda la libertad para investigar y concluir, como en su momento fue la CONADEP”.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.51.27 PM

Coimas en Andis: la izquierda propone una CONADEP de la corrupción

Redacción SN
Política01 de septiembre de 2025

Se trata de la propuesta de la candidata a diputada por Córdoba del MST-FITU, Virginia Caldera, quien afirmó: “Los canales institucionales tradicionales fracasaron. Por eso proponemos la creación de una Comisión extra parlamentaria, conformada por personalidades que tengan toda la libertad para investigar y concluir, como en su momento fue la CONADEP”.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email