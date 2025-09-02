APEC criticó la baja de pensiones por discapacidad y pidió una investigación judicial

(SN; Córdoba) El presidente de Acción para el Cambio (APEC) y candidato a diputado nacional, Alfredo Keegan, cuestionó la eliminación de pensiones por discapacidad que afecta a más de 4.000 cordobeses, entre personas con discapacidad visual, motriz, neurológica y auditiva.

Según detalló, los beneficiarios dejaron de percibir un ingreso mensual de 260 mil pesos. “Una vez más la motosierra con los más débiles. ¿Es posible que mientras eliminaban derechos, otros se llenaban los bolsillos con sobres de la corrupción?”, afirmó Keegan.

APEC emitió un comunicado en el que condenó el recorte injustificado en pos del superávit fiscal e instó al Gobierno a revisar la poda de pensiones. Además, Keegan exigió una rápida investigación judicial para esclarecer el tema y garantizar los derechos de los afectados.