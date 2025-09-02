APEC criticó la baja de pensiones por discapacidad y pidió una investigación judicial

Crisis cambiaria: el Gobierno rompe el acuerdo con el FMI e interviene para contener el dólar
El Tesoro Nacional anunció que participará en el mercado de cambios para frenar la suba del dólar, en un giro que contradice el acuerdo firmado con el FMI.
El presidente de APEC y candidato a diputado nacional criticó la eliminación de pensiones por discapacidad que afecta a más de 4.000 cordobeses y pidió una investigación judicial.Política02 de septiembre de 2025 SN
(SN; Córdoba) El presidente de Acción para el Cambio (APEC) y candidato a diputado nacional, Alfredo Keegan, cuestionó la eliminación de pensiones por discapacidad que afecta a más de 4.000 cordobeses, entre personas con discapacidad visual, motriz, neurológica y auditiva.
Según detalló, los beneficiarios dejaron de percibir un ingreso mensual de 260 mil pesos. “Una vez más la motosierra con los más débiles. ¿Es posible que mientras eliminaban derechos, otros se llenaban los bolsillos con sobres de la corrupción?”, afirmó Keegan.
APEC emitió un comunicado en el que condenó el recorte injustificado en pos del superávit fiscal e instó al Gobierno a revisar la poda de pensiones. Además, Keegan exigió una rápida investigación judicial para esclarecer el tema y garantizar los derechos de los afectados.
La diputada y candidata por Defendamos Córdoba cuestionó a Milei por recortes sociales, ataques a derechos laborales y restricciones a la libertad de prensa.
Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió difundir los audios que vinculan a la hermana del Presidente, enfrenta acusaciones por acoso sexual, abuso de poder y maltrato a empleados judiciales.
Se trata de la propuesta de la candidata a diputada por Córdoba del MST-FITU, Virginia Caldera, quien afirmó: “Los canales institucionales tradicionales fracasaron. Por eso proponemos la creación de una Comisión extra parlamentaria, conformada por personalidades que tengan toda la libertad para investigar y concluir, como en su momento fue la CONADEP”.
Juan Pablo Valdés se impuso con el 51,6% de los votos y será el sucesor de su hermano Gustavo. El peronismo quedó en segundo lugar y los libertarios apenas alcanzaron el 10%.
En unos comicios complejos, con siete fórmulas y 58 boletas en el cuarto oscuro, 950.576 correntinos acuden a las urnas para elegir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.
Escapó del Hospital Illia con la madrugada de testigo, pero el destino volvió a alcanzarlo en un rincón oscuro de Córdoba capital.
Fue luego de una denuncia del Gobierno, que advirtió que fueron "grabados ilegalmente" en la Casa Rosada. El fallo fue firmado por el juez Patricio Maraniello.
Referentes de distintos espacios políticos y comunicadores cuestionaron la decisión oficial y el fallo judicial que prohibió difundir los audios de Karina Milei en el marco del escándalo por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se trata del trabajo social y articulado con el Ministerio de Salud provincial que contempla la entrega de insumos y elementos esenciales vinculados a la salud en beneficio de quienes no cuentan con cobertura de obra social.