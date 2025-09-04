Córdoba: Llaryora celebró el rechazo del Senado al veto de Discapacidad

Córdoba: la Unicameral reconoció a Mateo Espejo luego de su título mundial de BMX
El joven deportista, oriundo de Alta Gracia, recibió un beneplácito legislativo por su desempeño en el torneo disputado en Dinamarca.
(SN; Córdoba) Luego del rotundo rechazo del Senado al veto impuesto por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador Martín Llaryora celebró la decisión legislativa, sin embargo aún no se expresó por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que incluyen a altos funcionarios del Gobierno Nacional, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, inicia el mensaje de Llaryora difundido por X.
El Gobernador remarcó el resultado de la votación como un “triunfo de la democracia que se afirma en proteger a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”.
“Nuestro país no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, dijo.
En ese sentido afirmó que el Gobierno provincial lleva adelante acciones de fortalecimiento a programas específicos que acompañan a personas con discapacidad y a sus familias.
“Valoramos profundamente el esfuerzo y la entrega de estas instituciones que no bajan los brazos, que defienden derechos y encarnan ejemplos de lucha y vida. Nuestro compromiso con ellas y con cada persona con discapacidad es inquebrantable”, reza por último el comunicado del mandatario cordobés.
En el Coloquio Industrial que se desarrolla en la Ciudad de Córdoba, el Gobernador remarcó el apoyo al sector con políticas de infraestructura y baja de impuestos. Además cuestionó al Gobierno Nacional por la ausencia de programas que contemplen la industria.
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó la empresa Leistung y reclamó políticas que protejan a las Pymes, al tiempo que acompañó a veteranos de Malvinas y al Gobierno provincial en anuncios sociales.
En un acto de campaña y junto al gobernador Martín Llaryora, el candidato a diputado Juan Schiaretti remarcó que "la novedad nacional es la alianza Provincia Unidas"
Se trata del fenómeno climático que afecta al sector centro del país, donde hubo abundantes precipitaciones y rige alerta naranja en diferentes regiones de la provincia, por lo que recomiendan circular con precaución. .
En un acto realizado en el Centro Cultural Mercedes Sosa, el presidente provisorio de la Legislatura y legislador departamental, Facundo Torres Lima, junto al intendente José Ludueña y Alejandro Tejerina vicepresidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), encabezaron la firma de un convenio marco de cooperación institucional entre el municipio y la empresa energética provincial.
Las cámaras televisivas registraron el momento en que esta patota ingresó sin identificación alguna y ocultándose el rostro. Estas imágenes se dan luego de la denuncia realizada por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien habló de una posible irrupción de "barrabravas acarreados por los organizadores del acto".
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante la jornada, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 6 °C y los 12 °C.
Atropellado en 2023 y con secuelas permanentes, reclama frente al municipio un plan de pago por los impuestos de su vivienda que la Municipalidad judicializó mientras estaba internado.