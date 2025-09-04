Córdoba: Llaryora celebró el rechazo del Senado al veto de Discapacidad

04 de septiembre de 2025
(SN; Córdoba) Luego del rotundo rechazo del Senado al veto impuesto por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador Martín Llaryora celebró la decisión legislativa, sin embargo aún no se expresó por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que incluyen a altos funcionarios del Gobierno Nacional, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, inicia el mensaje de Llaryora difundido por X.

El Gobernador remarcó el resultado de la votación como un “triunfo de la democracia que se afirma en proteger a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”.

“Nuestro país no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, dijo.

En ese sentido afirmó que el Gobierno provincial lleva adelante acciones de fortalecimiento  a programas específicos que acompañan a personas con discapacidad y a sus familias.

“Valoramos profundamente el esfuerzo y la entrega de estas instituciones que no bajan los brazos, que defienden derechos y encarnan ejemplos de lucha y vida. Nuestro compromiso con ellas y con cada persona con discapacidad es inquebrantable”, reza por último el comunicado del mandatario cordobés.

