Tiempo en Alta Gracia: mañana helada, tarde apenas más amable

Mañana fresca en la ciudad, con apenas 9 °C al arrancar el día. El sol se dejará ver, pero la campera sigue siendo la mejor compañera.

Sociedad05 de septiembre de 2025 SN
Clima 2025 nublado (9P)

(SN; Alta Gracia) El viernes amaneció con frío y algo de bruma, dejando una sensación de que el invierno todavía no se quiere despedir. A esta hora la temperatura ronda los 9 °C, aunque con el correr de la mañana el sol se hará protagonista y ayudará a levantar un poco el termómetro.

Para la tarde se espera un cielo mayormente despejado y un leve repunte de la temperatura, que alcanzará los 13 o 14 °C, ideal para quienes planean actividades al aire libre, siempre y cuando tengan a mano un abrigo ligero.

Con la caída del sol, el fresco volverá a sentirse con fuerza: la noche traerá registros cercanos a los 8 °C. En resumen, será un día tranquilo y soleado, pero de esos en los que conviene no confiarse y llevar una campera bajo el brazo.

