Alta Gracia: iniciaron los trabajos de poda sobre la costanera

Alta Gracia: la peña solidaria reunió a cientos de vecinos en el Club Colón
La ciudad vivió una jornada de música, danza y solidaridad en la peña “La Música y los Barrios”, que reunió a cientos de vecinos y vecinas.
Se trata de acciones municipales con el objetivo de prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos.Municipales08 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local comunicó los trabajos de poda y mantenimiento de árboles que el personal municipal está realizando sobre la costanera.
Desde el municipio informaron que estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos y transeúntes.
En este sentido remarcaron la necesidad de extremar precauciones y respetar las señalizaciones del personal municipal allí presente. Se trata de trabajos que apuestan a la seguridad y cuidado del espacio público.
La ciudad vivió una jornada de música, danza y solidaridad en la peña “La Música y los Barrios”, que reunió a cientos de vecinos y vecinas.
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
El Gobierno de Córdoba anunció que retomará las obras de 13 CDI en la provincia, entre ellas la de Alta Gracia, que había quedado paralizada en 2023. La inversión estimada es de 5.600 millones de pesos.
El encuentro reunió a áreas del Ejecutivo municipal, representantes de la Comisión de Ambiente y Salud del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y el Hospital Regional Arturo Illía para definir el trabajo a realizar en el marco de la temporada de diversas enfermedades vectoriales.
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.
Un estudio revela la sorprendente imagen de China en Argentina. ¿Inversor estratégico o competidor? ¿Qué piensan los argentinos sobre el gigante asiático?
¡Insólito! Un hombre terminó detenido tras robar su propio Jeep del corralón municipal en Malagueño. Crónica de una fugaz fuga.
Una victoria peronista aplastante en Buenos Aires le puso límites a Milei. El gobierno nacional enfrenta un durísimo revés electoral tras una semana de escándalos y filtraciones.
El lunes arranca con frío y cielo parcialmente despejado. El resto de la semana traerá jornadas soleadas con máximas cercanas a los 25 °C.
El FITU logró dos bancas en la provincia y dirigentes de la izquierda destacaron la importancia de la movilización social en la derrota de Milei.