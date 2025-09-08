Alta Gracia: iniciaron los trabajos de poda sobre la costanera

Se trata de acciones municipales con el objetivo de prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos.

Municipales08 de septiembre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-09-08 at 2.47.44 PM

(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local comunicó los trabajos de poda y mantenimiento de árboles que el personal municipal está realizando sobre la costanera.

Desde el municipio informaron que estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos y transeúntes.

En este sentido remarcaron la necesidad de extremar precauciones y respetar las señalizaciones del personal municipal allí presente. Se trata de trabajos que apuestan a la seguridad y cuidado del espacio público.

