Alta Gracia: impulsan en la ciudad acciones de reforestación de triple impacto

(SN; Alta Gracia) Con el objetivo de promover acciones ambientales que incluyan iniciativas educativas y sociales, el Gobierno local firmó un convenio junto a Fundación Garabato que contempla la reforestación de triple impacto.

Se trata del Programa “De Raíz – Reforestación de Triple Impacto”, una iniciativa que conecta escuelas, empresas, gobiernos y organizaciones sociales en proyectos colaborativos de plantación de monte nativo, restauración de biodiversidad y promoción del empleo verde; que va a permitir trabajar en conjunto con empresas locales, escuelas, gobiernos y organizaciones sociales para: restaurar la educación ambiental de las nuevas generaciones y dejar un legado positivo, además de generar empleo verde y formación local.

Entre las acciones se contemplan jornadas comunitarias de plantación y viveros escolares, las empresas que se sumen al programa accederán a reportes de impacto, certificaciones y trazabilidad, garantizando transparencia y valor agregado para clientes y colaboradores.

En esta firma de convenio, la municipalidad de Alta Gracia estuvo representada por el Intendente Marcos Torres, el Viceintendente Jorge De Napoli, el Secretario de Servicios Públicos Matias Odiard, el Secretario de Comercio, Industria y Modernización del Estado Maximiliano Caminada y la responsable del área de Ambiente Gabriela Lavilla, mientras que la presidente Marta Fontana y Ezequiel Pearson del equipo de gestión de Garabato participaron en representación de la Fundación acompañados de Maria Pearson fundadora y co directora de la Consultora Baxos&Pearson, la responsable del vínculo PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)