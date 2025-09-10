Alta Gracia: inauguraron una nueva plaza en Barrio La Hornilla

Alta Gracia: Rentas + Cerca llega a la ciudad para facilitar trámites
El miércoles 17 de septiembre, los vecinos podrán realizar consultas y gestiones en el ex-Bingo Municipal sin demoras ni traslados.
Se trata de un espacio público solicitado por los vecinos y realizado de manera conjunta con el municipio, que cuenta con juegos infantiles, cestos de residuos, un espacio deportivo, bancos, mesas y un mástil.Municipales10 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este miércoles, el Gobierno local comunicó la inauguración de un nuevo espacio público en barrio La Hornilla.
Se trata de una nueva plaza, la cual fue presentada el pasado fin de semana, un proyecto concretado de manera conjunta ente el barrio y el municipio.
Las obras estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, que realizó el desmalezamiento del predio, la instalación de luminarias, juegos infantiles, cestos de residuos, un espacio deportivo, bancos, mesas y un mástil donde el barrio podrá izar con orgullo la bandera nacional.
Del evento participaron el intendente Marcos Torres y el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, quienes acompañaron a los vecinos en este encuentro.
“Estamos muy contentos porque es un espacio para compartir. Somos muchos padres jóvenes con niños pequeños que realmente lo necesitaban y también es una oportunidad para que los vecinos nos conozcamos”, expresó una de las vecinas de La Hornilla.
Esta iniciativa se desarrolló en el marco del programa “Servicios Públicos en tu Barrio”, mediante el cual también se concretó la reparación del 100% de las calles de tierra del sector, el recambio de 230 artefactos de sodio por lámparas LED, la sustitución de postes de madera en mal estado por nuevas columnas metálicas (cuyo reemplazo continuará), además de tareas de limpieza general y otras mejoras.
El miércoles 17 de septiembre, los vecinos podrán realizar consultas y gestiones en el ex-Bingo Municipal sin demoras ni traslados.
El grupo cordobés presentará “DeSastres” este miércoles 10 de septiembre a las 20 hs en el Cine Teatro Monumental Sierras, con entrada libre.
Se trata de la firma de convenio entre el Gobierno local y Fundación Garabato, una iniciativa que promueve acciones ambientales que incluyan iniciativas educativas y sociales.
Se trata de acciones municipales con el objetivo de prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos.
La ciudad vivió una jornada de música, danza y solidaridad en la peña “La Música y los Barrios”, que reunió a cientos de vecinos y vecinas.
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
Se trata de la embarcación conocida como Flotilla Global Sumud. Uno de los barcos fue impactado por un dron que produjo el incendio de la nave y la evacuación de seis personas que viajaban a Franja de Gaza, territorio bombardeado por Israel, que impulsa un genocidio sobre la población palestina.
Además denuncian que la empresa busca la quiebra, con rebajas salariales entre el 15 y 20% y sin oferta sobre las indemnizaciones tras los despidos masivos
Se trata de la firma de convenio entre el Gobierno local y Fundación Garabato, una iniciativa que promueve acciones ambientales que incluyan iniciativas educativas y sociales.
Del encuentro participaron intendentes, jefes comunales y autoridades policiales de toda la provincia, quienes se reunieron para fortalecer la colaboración interinstitucional y abordar de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad.
El encuentro provincial contó con la participación del intendente Marcos Torres Lima, referentes del Movimiento Evita y dirigentes locales y provinciales.