Alta Gracia: inauguraron una nueva plaza en Barrio La Hornilla

(SN; Alta Gracia) Este miércoles, el Gobierno local comunicó la inauguración de un nuevo espacio público en barrio La Hornilla.

Se trata de una nueva plaza, la cual fue presentada el pasado fin de semana, un proyecto concretado de manera conjunta ente el barrio y el municipio.

Las obras estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, que realizó el desmalezamiento del predio, la instalación de luminarias, juegos infantiles, cestos de residuos, un espacio deportivo, bancos, mesas y un mástil donde el barrio podrá izar con orgullo la bandera nacional.

Del evento participaron el intendente Marcos Torres y el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, quienes acompañaron a los vecinos en este encuentro.

“Estamos muy contentos porque es un espacio para compartir. Somos muchos padres jóvenes con niños pequeños que realmente lo necesitaban y también es una oportunidad para que los vecinos nos conozcamos”, expresó una de las vecinas de La Hornilla.

Esta iniciativa se desarrolló en el marco del programa “Servicios Públicos en tu Barrio”, mediante el cual también se concretó la reparación del 100% de las calles de tierra del sector, el recambio de 230 artefactos de sodio por lámparas LED, la sustitución de postes de madera en mal estado por nuevas columnas metálicas (cuyo reemplazo continuará), además de tareas de limpieza general y otras mejoras.