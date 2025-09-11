González Olguín: “La teoría austríaca no sirve para la economía argentina”

(SN; Alta Gracia) El economista y docente universitario Eduardo González Olguín sostuvo que el Gobierno convirtió la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en un revés nacional al involucrar directamente al presidente Javier Milei en la campaña.

“El hecho de que Milei saliera a cerrar el acto en Moreno nacionalizó la elección. Si hubiera mantenido distancia, podría haber argumentado que era una disputa provincial. Así lo transformó en una derrota nacional”, afirmó en su columna en Siempre Radio.

González Olguín explicó que más allá del traspié electoral, el problema central radica en el rumbo económico: “La teoría austríaca no coincide con el comportamiento real de la economía argentina, que tiene dimensiones culturales, sociales y políticas que este enfoque ignora”.

El especialista repasó además los desequilibrios financieros: la corrida cambiaria tras el traspaso de letras del Banco Central al Tesoro, los elevados encajes bancarios que “plancharon” la economía y los intereses de la deuda pública, que “ya son cuatro veces superiores al pago de jubilaciones”.

En ese marco, cuestionó la postura oficial de reconocer errores sin modificar la estrategia: “Cuando uno admite errores debe cambiar algo. Decir que se cometieron errores pero no se va a cambiar nada es una contradicción y un error mayor”.

El economista señaló también la pérdida de 700 mil empleos en el último año y un deterioro en los salarios reales respecto a 2023. “La inflación bajó, pero los sueldos cayeron más todavía. La gente hace números y ve que no llega a fin de mes”, subrayó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto del veto a la ley de financiamiento universitario y el recorte real del presupuesto en educación superior. “El propio gobierno admite que el presupuesto universitario creció 128% mientras la inflación fue de 220%. Es una pérdida del 40% en términos reales, lo que agrava la conflictividad social”, señaló.

“Espero que el Gobierno reconozca que este esquema económico no funciona para la Argentina y que, antes de que la crisis se profundice, corrija el rumbo”, concluyó González Olguín.