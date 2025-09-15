Tiempo en Alta Gracia: lunes parcialmente nublado, calorcito y noches más frescas

El día comienza con intervalos nubosos, la máxima ronda los 25 °C, y se prevé una semana con variaciones térmicas y algunos episodios inestables.

15 de septiembre de 2025
(SN; Alta Gracia) Arranca la semana bajo un cielo con nubes y claros. Al amanecer la temperatura ronda los 12-14 °C, subiendo hacia la tarde hasta cerca de los 24-25 °C. Por la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y refrescará bastante.

El pronóstico extendido anticipa:

  • Martes: cielo más despejado, calor de tarde, máxima cercana a 27 °C.
  • Miércoles: posibilidad de lluvias débiles o chaparrones aislados, con leve descenso de temperatura.
  • Jueves y Viernes: vuelve el sol con nubes pasajeras y jornadas más cálidas.
  • Sábado: ambiente inestable con chance de precipitaciones.
  • Domingo: marcado descenso térmico y condiciones más frías.
