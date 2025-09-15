Tiempo en Alta Gracia: lunes parcialmente nublado, calorcito y noches más frescas

Lo más visto

Alta Gracia: Morer amagó y Marcos Torres Lima sacó la roja SN Política 12 de septiembre de 2025 Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.

Villa del Prado: desarticularon una riña de gallos y detuvieron a 20 involucrados Redacción SN Policiales 13 de septiembre de 2025 En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.

Bahía Blanca: Milei arrasó en las elecciones y horas después pasó la motosierra Redacción SN Política 14 de septiembre de 2025 En las elecciones legislativas de Buenos Aires del pasado domingo, La Libertad Avanza ganó con el 46% de los votos en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.

Santa Ana: perdió el control, volcó su auto y fue hospitalizada Redacción SN Policiales 14 de septiembre de 2025 El accidente ocurrió sobre la ruta 5, donde la conductora de un Fiat Siena se despistó de la carretera y terminó en el cantero central con las cuatro ruedas hacia arriba.