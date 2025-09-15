Córdoba: Llaryora entregó fondos a municipios y criticó el ajuste de Milei

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó la entrega de aportes económicos a municipios y comunas del interior provincial, que serán destinados para la ejecución de obras de infraestructura gasífera y para el fortalecimiento ambiental.

El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario, donde el mandatario además otrgó equipos de seguridad y reconectadores a cooperativas eléctricas distribuidoras del servicio de energía del interior.

“Queremos que las obras vayan a donde está la gente y no que la gente venga a donde están las obras, porque sabemos perfectamente que sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollo”, dijo Llaryora.

El Gobernador remarcó el trabajo conjunto entre la provincia, los municipios y dirigentes de diversos partidos. “En Córdoba no hay un municipio o comuna, sea del partido político que sea, que no haya recibido un fondeo para hacer una obra pública”, expresó.

Cabe aclarar que 35 localidades recibirán dinero para la realización de distintos trabajos, con una inversión total en infraestructura gasífera de USD 4.161.460, a través del Plan de Gasificación Córdoba. Además, en 25 de ellas se ejecutará la ampliación de las redes de gas domiciliario.

Se trata de Río Primero, Despeñaderos, Colonia Italiana, Las Acequias, Simbolar, Anisacate, Buchardo, Freyre, Lozada, Marcos Juárez, Pincen, San Antonio de Arredondo, Villa Amancay, Villa Santa Rosa II de Río Primero, Pozo del Molle, Cintra, Isla Verde, James Craik, Arias III, San Marcos (S), Río Tercero, Porteña II, La Para II, Arroyito – El Fuertecito y Caminiaga.

Por otro lado, en Huinca Renancó, Capilla del Carmen, Cintra, Huanchilla, Villa Ciudad de América, Estación Gral. Paz, Pilar, Salsacate, Las Rabonas y Vicuña Mackenna se realizará la conexión interna de los establecimientos educativos:.

Llaryora destacó la decisión de su gobierno de sostener las inversiones en infraestructura y el equilibrio fiscal. “La estabilidad macroeconómica se tiene que hacer con un modelo de país que tenga a la gente adentro, sacar la crueldad y poner el concepto humano en el centro para que el Estado pueda tener una macroeconomía ordenada, pero que pueda ser un Estado inteligente que con el capital privado trabaje en el desarrollo y en la generación de trabajo y en la generación de empleo”, dijo en referencia y a modo de respuesta a la política empleada por el Gobierno de Javier Milei.

“Si el modelo macroeconómico es para dejar todos los días a alguien afuera del sistema, claramente hay que cambiar ese modelo para hacerlo sustentable, que tenga estabilidad económica, que baje la inflación, pero con desarrollo que nos lleve a tener más empleo, más trabajo, más crecimiento y a ser un modelo federal”, remarcó Llaryora.

Más infraestructura eléctrica para el interior provincial

En materia eléctrica se entregaron equipos de seguridad a 18 cooperativas eléctricas distribuidoras del servicio de energía del interior provincial. Estos incluyen guantes clase 2, pértigas telescópicas, detectores de tensión, escaleras y sistemas de puesta a tierra temporal. Cada entrega se acompaña luego de jornadas presenciales con prácticas en terreno, donde se simulan “consignas” reales para intervenir en una línea eléctrica sin tensión, siguiendo las cinco reglas de oro de seguridad.

Esta iniciativa no solo protege al trabajador, sino que también asegura la continuidad del servicio, disminuye interrupciones y sobre todo evita costos humanos por accidentes.

Las cooperativas beneficiadas pertenecen a las localidades de El Arañado, El Parador de la Montaña, La Playosa, La Tordilla, Los Cóndores, Los Reartes, Lozada, Matorrales, Monte Leña, Oliva, San Carlos Minas, San José de la Quintana, Santa Monica, Tancacha, Villa del Dique, Villa Rumipal, Villa Tulumba y Ordoñez.

Asimismo, otras 33 cooperativas recibirán reconectadores. Se trata de dispositivos automáticos que detectan fallas como cortocircuitos, sobrecorriente o arcos eléctricos. Al estar conectados a sistemas con teleoperación o plataformas web, permiten operar el sistema de forma remota con un teléfono o computadora, sin necesidad de intervención presencial de personal de las cooperativas.

La incorporación de esta tecnología mejora la calidad del servicio eléctrico, acorta los tiempos de reposición ante fallas transitorias y refuerza la seguridad operativa en zonas productivas y localidades rurales.

Las localidades que tendrán sus reconectadores serán: Parador de la Montaña, Jovita, Anisacate, Almafuerte, Altos de Chipión, Berrotarán, Bulnes, Carrilobo, Costasacate, Media Naranja, Freyre, General Fotheringham, Estación General Paz, Guatimozin, La Cesira, La Cruz, Marull, La Puerta, Las Arrias, Los Cóndores, Los Reartes, Melo, Nono, Quilino, Salsacate, San Carlos Minas, San José de la Dormida, Santa Catalina Holmberg, Toledo, Villa de Soto, Villa del Dique, Villa de María y Villa Yacanto.

“Yo quiero agradecer el trabajo del movimiento cooperativista, porque son fruto de la solidaridad y llegan a lugares donde el Estado no podría haber llegado solo, ni hablar del mercado. Tener un movimiento cooperativista y mutualista fuerte para nosotros es central”, añadió.

Por su parte, Luis García, representante de cooperativas de Altos de Chipión, agradeció la mirada federal que tiene la Provincia y explicó que a su cooperativa, al tener solo 2.000 habitantes, se le hace imposible comprar un reconectador: “En eso han trabajado el Gobernador y todo su equipo para que podamos llevarle a la gente tranquilidad, seguridad y que la electricidad llegue a nuestras casas”.

A su turno, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo valoró el trabajo mancomunado entre el Estado y los municipios y expresó: “Para nosotros gobernar es generar trabajo y para generar trabajo debe haber actividad económica. Y para eso hay que escuchar las necesidades que tienen los municipios, las comunas de nuestra provincia y también el sistema cooperativo que es tan importante y tomar decisiones que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestra provincia”.

A su turno, el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer declaró: “En este contexto nacional, en nuestra provincia hay un camino posible que es la unidad y trabajar conjuntamente. No existe desarrollo sin infraestructura y para que la infraestructura tenga un sentido racional cuando llegue al interior, tiene que pasar por la mano de los intendentes, porque es la manera de que se distribuye con mayor justicia a cada uno de los vecinos que realmente lo necesitan”.

En tanto, el intendente altagraciense Marcos Torres Lima manifestó: “Esto es una muestra no solo de federalismo, sino de la importancia de potenciar la obra pública que genera progreso, trabajo e igualdad”. El funcionario remarcó que este fondo apunta a mejorar las localidades y “hace más fácil la vida de la gente, una sociedad más justa y con más oportunidades”.

Plan de gestión Ambiental

El Gobernador además hizo entrega de aportes, a través del Fondo Ambiental, a 22 localidades del interior provincial para iniciar procesos de cicatrización de basurales, implementar separación en origen y fortalecer la educación ambiental.

Esta ayuda económica, por un total de $1.597.422.018,00, tiene como objetivo acompañar la transformación de los gobiernos locales al brindar el impulso económico necesario para superar barreras financieras y técnicas, y sentar las bases de un modelo más limpio, saludable y sostenible en toda la provincia.

Las localidades que recibieron los fondos son: Villa Yacanto, Villa Quillinzo, Saldán, Villa Cerro Azul, Arroyo Cabral, Comunidad Regional Punilla, Cabalango, Huerta Grande, San Basilio, Pozo del Molle, Laguna Larga, Comunidad Regional San Alberto, Seeber, Marull, Ente Intermunicipal de Residuos Del Noreste Cordobés, Río Tercero, Las Perdices, Villa Del Totoral, Cañada De Luque, Cintra, Morrison y Alto Alegre.

“Nuestro presupuesto nos permitió tener hoy un fondo para poder ocuparnos de la agenda ambiental y poder ir resolviendo estos temas que nos afectan a todos, algo que la Nación niega, la Agenda 2030”, finalizó Llaryora.

Desde la puesta en marcha de este programa, el Gobierno de la Provincia de Córdoba destinó más de 4.700 millones de pesos a este fondo, una inversión que se traduce en políticas ambientales concretas y en el fortalecimiento del trabajo conjunto con los municipios para una gestión sostenible de los residuos y el impulso de la economía circular.

Del acto participaron el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, y de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores. Además de intendentes, jefes comunales y representantes de cooperativas y mutuales de la provincia.