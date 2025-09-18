Pablo Carro: “Fuerza Patria es el único espacio que puede ponerle un límite a Milei”

(SN; Alta Gracia) Este jueves en la ciudad estuvieron presentes los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Pablo Carro y Coti San Pedro, quienes dieron apertura al comando de campaña en el departamento Santa María.

En diálogo con SN, Carro destacó como objetivo de su lista en estas elecciones legislativas es poder “sumar diputados que enfrenten a Milei y sus políticas y la única que lo garantiza es Fuerza Patria”.

Por otra parte, el Diputado Nacional apuntó contra el “cordobesismo”, término con el que calificó al oficialismo provincia. “No hubiese sido posible este ajuste sin el apoyo de los diputados que responden a Llaryora, y que también involucra a Schiaretti y (Natalia) De la Sota”, apuntó.

Además, Carro hizo una contundente defensa a la líder del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, a quien remarcó que Fuerza Patria es el espacio que la respalda. “Cristina es inocente y trabajamos para su libertad”, dijo y agregó: “Si no estuviese proscripta hubiese sido candidata en la provincia de Buenos Aires y los resultados hubiesen sido mejores”.

En otro orden y, ante la consulta por el Gobierno de Alberto Fernández y el electorado que creyó en esa propuesta, Carro no ocultó el “fracaso y la decepción”. “Con Néstor y Cristina pudimos demostrar que es posible un país con desarrollo, producción, inclusión, poner en valor la educación, la salud y cuidar a nuestros viejos”, expresó.

En relación a las elecciones de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por una amplia diferencia, Carro ratificó que “Fuerza Patria es el único espacio que puede ponerle un límite a Milei”. Acerca del protagonismo de Axel Kiccillof en dichos comicios y de la conducción del peronismo, el diputado dijo: “No hay que adelantarse. Es con Axel, con Cristina, con Grabois, con todos. Lo de Axel es importante porque está en gestión y puede mostrar sus políticas. El liderazgo de Cristina es innegable y yo creo que la suma de esas fuerzas es lo que nos va a sacar adelante”.