Crisis cambiaria: Caputo promete vender “hasta el último dólar”

Pablo Carro: “Fuerza Patria es el único espacio que puede ponerle un límite a Milei”
El ministro de Economía aseguró que se defenderá la banda cambiaria y adelantó el pago de la deuda de 2026. Culpó a la oposición por un "ataque político" y buscó transmitir calma a los mercados.
(SN; Buenos Aires) En medio de la presión cambiaria y la caída de acciones y bonos argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a enviar un mensaje de calma. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, sostuvo en una entrevista, tras la fuerte intervención del Banco Central para contener el dólar mayorista.
Caputo defendió el esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que el Gobierno no modificará el programa económico. En ese marco, anunció que en las próximas semanas se confirmará el pago de los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026. “No tengan ninguna duda de que vamos a garantizar los pagos”, afirmó.
El Banco Central vendió entre miércoles y jueves 432 millones de dólares de sus reservas para sostener la cotización mayorista dentro del sistema de bandas. Actualmente, el techo se ubica en $1.474,83 y el piso en $948,76.
La tensión se reflejó también en los mercados: las acciones y bonos argentinos retrocedieron hasta 14% y el riesgo país trepó a 1.453 puntos básicos, con una suba de 24,5% en la jornada.
El ministro estuvo acompañado por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y parte del equipo económico. Reiteró que, pese a la coyuntura, la macroeconomía “está sólida”, con superávit fiscal y un Banco Central “capitalizado”.
Caputo culpó a la oposición de impulsar un “ataque político” contra el Gobierno, criticó las leyes aprobadas en el Congreso con impacto fiscal y apuntó contra su antecesor, Sergio Massa, y la gestión de Alberto Fernández. “No vamos a volver al pasado”, aseguró.
De cara a las elecciones legislativas de octubre, el funcionario se mostró confiado en un triunfo de La Libertad Avanza y elogió al presidente Javier Milei. También arremetió contra el periodismo, al que acusó de intentar “desestabilizar” al Gobierno.
“El rumbo está claro y las reformas que vienen son espectaculares”, concluyó.
La candidata a diputada por Fuerza Patria respondió ante la disputa por el electorado peronista que puso en discusión el exgobernador Juan Schiaretti.
El ex gobernador y líder del bloque Provincias Unidas encabezó una conferencia de prensa en la ciudad, en la que remarcó los lineamientos de su propuesta con críticas al ajuste de Javier Milei.
Los principales candidatos a diputados nacionales de Córdoba visitan Alta Gracia en actos simultáneos. Schiaretti y Basualdo representan a Provincias Unidas, mientras Carro y San Pedro lideran la presencia de Fuerza Patria.
Diputados rechazó los vetos a la Emergencia Pediátrica y al financiamiento universitario. El dólar quebró la banda y el Banco Central intervino.
Javier Milei encabezará un acto en el Parque Sarmiento de Córdoba para relanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La investigación de la ANDIS reveló “irregularidades”, “sobreprecios” y “direccionamiento” en contratos, especialmente con la droguería Suizo Argentina, que dejó en evidencia el entramado de corrupción entre la familia Kovalivker y el gobierno de Javier y Karina Milei.
Se trata de 2833 agentes quienes tendrán de una mejora promedio de 300 mil pesos para cargos profesionales y técnicos. “En Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública”, dijo Llaryora.
El allanamiento fue a una vivienda ubicada en calle Rivera Indarte. La detenida de 28 años convivía con su familia e incautaron varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y elementos de interés para la causa.
