Industria: agosto registró una caída superior a los tres puntos

Consumo: cayeron las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas
Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.
Se trata de números interanuales, con una retracción que se graficó en la bajas ventas, caída de la producción y del empleo, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA).Nacionales23 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) Los datos anticipados de agosto indican una baja de la actividad industrial en torno a 3% interanual, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU).
Según el estudio, en la comparación mensual, luego de la caída de 2,3% en julio, se proyecta que agosto se mantenga en los mismos niveles.
Este desempeño industrial va en línea con los resultados de la III Encuesta del CEU: el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) fue de 45,3 puntos, lo que indica una dinámica productiva por debajo del umbral de expansión.
Asimismo, las principales variables continuaron con señales negativas: más empresas reportaron caídas en producción, ventas y empleo. La contracción de ventas (43,5% con caída) fue más marcada que la de la producción (36,3%), y, en materia laboral, el 24,4% redujo su dotación de personal, alcanzando el nivel más alto de la serie.
También, la baja de la demanda interna se consolidó como la principal preocupación (40,1%), con un peso destacado de la demanda proveniente de otras industrias (22,5%). En este marco, se moderaron las expectativas: cada vez menos empresas prevén mejoras en su situación económica, en su sector de actividad y en el país en general.
Así, el relevamiento "confirma la persistencia de un escenario industrial marcado por debilidad en la demanda y un horizonte de recuperación todavía incierto", señaló el centro de estudios de la UIA.
A nivel sectorial cayeron 9 de los 16 sectores que componen el índice en términos interanuales, y solo 1 creció respecto al mes anterior (sustancias y productos químicos).
En términos interanuales, entre los sectores con mayor baja se ubica Prendas de vestir, cuero y calzado (-10,7%), seguido de Productos textiles (-10,1%), Productos de metal (-8,5%) y Vehículos automotores (-8,4%). En menor medida, cayó la producción de Maquinaria y equipo (-4,7%), Alimentos y bebidas (-3%), e Industrias metálicas básicas (-2%).
Por el contrario, continúa en terreno positivo la producción de Muebles y colchones (+23,3%), seguido de Otro equipo de transporte (+12,2%), impulsado por la producción de motos. En cuanto a los subsectores, el 54% de los subrubros mostraron caídas interanuales en su producción (37/68 subsectores), lo cual evidencia un retroceso sectorial en comparación a julio del 2024, en donde la industria había comenzado a presentar una recuperación respecto al bajo desempeño del primer semestre.
De esta manera, luego del rebote del tercer trimestre de 2024, el nivel general de la producción industrial se encuentra en niveles similares con tendencia a la baja.
En el acumulado 2025, se observó una suba respecto al mismo período de 2024, en gran medida debido al bajo nivel de comparación. En cambio, al compararse con el acumulado de 2023 la actividad industrial aún se encuentra cerca de un 10% por debajo.
Sólo las industrias vinculadas a la cosecha lograron una recuperación (+1,6% vs. acumulado a julio 2023), se informó.
