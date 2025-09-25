Según Indec bajó la pobreza, pero excluyeron factores claves para la medición

Represión en el Congreso: otro miércoles de golpes en la marcha de jubilados
Al menos dos personas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad, e trata de un trabajador de prensa y una mujer, quienes debieron ser asistidos.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comunicó un descenso del índice de la pobreza, que alcanza al 31,6% de las personas, sin embargo casi la mitad de niños y adolescentes conviven en hogares que no pudieron cubrir todas sus necesidades.Nacionales25 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de Pobreza e Indigencia del primer semestre 2025 y aseguró que el 31,6% por ciento de la población se encuentra en esa condición, sin embargo, el 45,4% de niños y adolescentes menores de 15 años habitan viviendas ubicadas bajo esta línea.
Cabe aclarar que en el segundo semestre de 2024, el número había sido del 38,1%, un retroceso de 14,85% con respecto al primer semestre de 2024, cuando el índice fue del 52,9%. Estos números se miden de acuerdo a los ingresos de cada hogar, por lo que no hay una mirada multidimensional que incluya educación, salud, servicios básicos, vivienda y empleo, entre otros.
Para la indigencia se toma como referencia la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y para la pobreza Canasta Básica Total (CBT): la primera toma en cuenta solo alimentos, mientras que la segunda incluye además bienes y servicios no alimentarios.
El último dato disponible es de agosto e indica que para no ser pobre un adulto debe tener ingresos de al menos $375.657. Para ejemplificar: un jubilado que recibe la mínima, que con bono incluido fue de $385.000 en agosto, no es considerado como pobre por el Indec.
En el caso de un hogar de tres integrantes la cifra asciende a $924.116, en casas de cuatro individuos $1.160.780 y en las de cinco $1.220.885. Para no ser considerado indigente, el adulto debe tener ingresos de al menos $168.456. Es importante destacar que en ninguno de esos números se incluyen gastos de alquiler, cuando según el Censo 2022 una de cada tres familias no tiene hogar propio.
Ambas canastas se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien la metodología con la que se mide es la mismo desde hace muchos años, a partir de diciembre de 2023 se da la particularidad de que el porcentaje de ingresos que las familias gastan en los servicios aumentó desmedidamente con respecto a los alimentos: los primeros tienen muy poco peso en el cálculo de la inflación, mientras que los segundos están mucho más ponderados.
Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.
Se trata de números interanuales, con una retracción que se graficó en la bajas ventas, caída de la producción y del empleo, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA).
Desde la oposición presentaron una moción de censura contra el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y ampliaron una denuncia penal contra Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
A pesar de que hace semanas el equipo económico del Gobierno de Milei se burlaba de las críticas por los incrementos intermitentes del precio de la divisa estadounidense, este viernes el Poder Ejecutivo Nacional vendió unos 678 millones de dólares para contener su valor, que supera los 1500 pesos.
El indicador avanza en el inicio de la jornada del jueves y alcanza los 1.438 puntos, número al que había llegado por última vez en septiembre de 2024. Los títulos soberanos se desploman entre un 1,71% y un 2,17%. El S&P Merval cae 2,4% y los ADR retroceden hasta 4%.
Luego de la confirmación del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en la localidad de Florencio Varela, se advierte un aumento de los asesinatos de mujeres por violencia de género en Argentina.
Se trata de la edición número 39 de este encuentro que reúne diferentes actividades culturales en torno a la palabra, como diálogos, presentaciones y artistas en vivo que estarán en la Supermanzana Intendencia.
El Intendente de Alta Gracia y el gobernador santafecino sellaron el convenio para la recuperación de este histórico espacio de la ciudad.
El economista alertó que la economía argentina muestra alta inestabilidad, advirtió sobre el uso de los dólares de exportadores y cuestionó la ausencia de un plan integral.
El intendente Torres Lima y autoridades de Santa Fe acordaron obras y administración conjunta de la colonia, con miras a fomentar el turismo social y revitalizar espacios públicos.