Alta Gracia: éxito en la ExpoEducativa 2025 con 1.200 estudiantes participantes

Alta Gracia: jueves sin recolección nocturna de residuos, ¿qué barrios afecta?
Por el cierre del predio Piedras Blancas, la recolección domiciliaria nocturna no se realizará este jueves 2 de octubre. El servicio volverá a la normalidad el viernes 3.
Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.
(SN; Alta Gracia) Con la participación de 1.200 estudiantes de todas las escuelas secundarias de la ciudad, se realizó con éxito la ExpoEducativa 2025. El evento permitió a los jóvenes conocer la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior de Alta Gracia y Córdoba.
Durante la jornada, los estudiantes asistieron a charlas dictadas por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María, el ITEC Foro de los Ríos, la Escuela de Turismo y el ENSAG. Además, se destacó la presentación del especialista en neurociencias Diego Magni, quien abordó temas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los jóvenes.
La iniciativa buscó brindar información y orientación sobre estudios superiores, fomentando la toma de decisiones educativas informadas y acercando a los estudiantes a distintas opciones académicas disponibles en la región.
Durante la limpieza del espacio natural, personal municipal detectó a un vecino arrojando residuos en un terreno baldío. Se recuerda que esta práctica está prohibida y puede ser multada.
Alta Gracia lanzó la app “Mi Muni, Mi cuenta”, que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.
Este lunes se realizó el acto de firma de convenio entre el municipio y la provincia, el cual contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero.
El pasado viernes se realizó la limpieza de la Reserva El Amanece, en un trabajo colaborativo entre municipio y diversas instituciones y, próximamente, se llevará adelante la entrega de semillas para huertas.
La jornada tuvo lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde participaron decenas de vecinas y madres, quienes recibieron ajuares completos.
Como cada miércoles, un grupo de jubilados se movilizó en reclamo de un aumento en los haberes y fueron atacados por las fuerzas de seguridad. "Nos empujaron de la calle a la vereda y nos tiraron gas de frente", enfatizó una manifestante.
Unos 27 legisladores pidieron la salida de José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, pero el libertario ignoró el pedido y avanzó con el debate del Presupuesto 2026.
Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.
Ambos representaron a la provincia y el país en diferentes competencias nacionales e internacionales. Belén Salvatierra es profesora y jugadora de pickleball y tenis, mientras que Alexis Gregorat Krebs es un destacado nadador altagraciense.