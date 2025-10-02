Alta Gracia: éxito en la ExpoEducativa 2025 con 1.200 estudiantes participantes

Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.

(SN; Alta Gracia) Con la participación de 1.200 estudiantes de todas las escuelas secundarias de la ciudad, se realizó con éxito la ExpoEducativa 2025. El evento permitió a los jóvenes conocer la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior de Alta Gracia y Córdoba.ExpoEducativa 2025 (2)

Durante la jornada, los estudiantes asistieron a charlas dictadas por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María, el ITEC Foro de los Ríos, la Escuela de Turismo y el ENSAG. Además, se destacó la presentación del especialista en neurociencias Diego Magni, quien abordó temas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los jóvenes.

La iniciativa buscó brindar información y orientación sobre estudios superiores, fomentando la toma de decisiones educativas informadas y acercando a los estudiantes a distintas opciones académicas disponibles en la región.

