Alta Gracia: éxito en la ExpoEducativa 2025 con 1.200 estudiantes participantes

(SN; Alta Gracia) Con la participación de 1.200 estudiantes de todas las escuelas secundarias de la ciudad, se realizó con éxito la ExpoEducativa 2025. El evento permitió a los jóvenes conocer la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior de Alta Gracia y Córdoba.

Durante la jornada, los estudiantes asistieron a charlas dictadas por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María, el ITEC Foro de los Ríos, la Escuela de Turismo y el ENSAG. Además, se destacó la presentación del especialista en neurociencias Diego Magni, quien abordó temas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los jóvenes.

La iniciativa buscó brindar información y orientación sobre estudios superiores, fomentando la toma de decisiones educativas informadas y acercando a los estudiantes a distintas opciones académicas disponibles en la región.