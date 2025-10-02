Córdoba: el Centro de Almaceneros advierte que septiembre fue el peor mes con inflación 2,43%

(SN; Córdoba) La inflación de septiembre alcanzó el 2,43%, según el Informe Económico y Social del Centro de Almaceneros de Córdoba, marcando el peor mes del año en términos de aumento de precios y reflejando un escenario de alta volatilidad económica.

El rubro Alimentos y bebidas sin alcohol fue uno de los que más contribuyó al alza general, con incrementos de 7% en lácteos, 6% en aceites y 5% en farináceos. Los especialistas atribuyen esta dinámica a la volatilidad cambiaria, la incertidumbre electoral y la persistente inercia inflacionaria.

Desde el punto de vista social, la Encuesta de Hogares realizada en septiembre reveló que el 58% de los hogares no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), consumiendo muy por debajo de los parámetros nutricionales recomendados. En casi el 20% de los hogares, algún integrante tuvo que pedir comida o dinero para alimentarse, mientras que el 10,6% reportó que un miembro solo pudo comer una vez al día o debió ayunar.

La situación impactó también en el consumo minorista, que cayó 9,3% interanual en septiembre, acumulando una baja de 21,6% en lo que va del año respecto a igual período de 2024, reflejando la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la contracción del mercado interno.

El informe del Centro de Almaceneros alerta sobre un deterioro estructural del tejido social y de la seguridad alimentaria, con efectos directos en la salud de la población y en los sectores más vulnerables de la economía.

“Septiembre evidencia la combinación de inflación persistente, caída del consumo y volatilidad financiera, en un contexto de incertidumbre electoral que alimenta expectativas negativas y refuerza la pérdida de poder adquisitivo”, señalaron los técnicos del IETSE.