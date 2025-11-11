Alta Gracia: la "noche de los helados", para empujar el consumo

Consumo: las compras volaron por internet y las ventas gatearon en la vereda
Mientras las ventas minoristas pymes cayeron 1,4% interanual en octubre, CyberMonday 2025 creció 29% en facturación y marcó récord de ventas en línea.
Habrá 2x1 en los comercios adheridos a la medida que la Municipalidad impulsa para fortalecer al sector gatronómico de la ciudad.Economía11 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN):- Este jueves 13 de noviembre, a partir de las 19hs, se llevará a cabo en las heladerías de Alta Gracia “La Noche de los Helados”. La propuesta busca promover el consumo del sector gastronómico de la ciudad, en esta oportunidad, poniendo el foco especialmente en las heladerías locales.
Los comercios adheridos ofrecerán 2x1 en cuartos de helado para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus sabores favoritos a un precio increíble. Esta iniciativa es articulada entre la Municipalidad de Alta Gracia y el Centro de Comercio.
Para más información sobre los comercios adheridos, ingresar en: altagracia.gob.ar/helados2x1
Mientras las ventas minoristas pymes cayeron 1,4% interanual en octubre, CyberMonday 2025 creció 29% en facturación y marcó récord de ventas en línea.
Un experto en precarización, Julián de Diego, asesora al gobierno. La pluma que evitó sindicatos en Rappi ahora escribe la ley para todos. Penosos antecedentes del "especialista"
La "paradoja libertaria" de Galperín: rechaza regulaciones, pero las pide ante China (Shein/Temu). Cruce con Pichetto por proteger la industria local.
La causa principal sería la suba en el rubro de alimentos y bebidas, como a su vez el recalentamiento del dólar
La reanudación de las compras chinas a productores estadounidenses podría reducir la demanda de grano argentino y generar una baja en las cotizaciones internacionales.
El economista analizó en Siempre Radio el impacto político del escrutinio definitivo y cuestionó la ausencia de políticas para reactivar la economía real.
Luis Arguello, vocero de los trabajadores, advirtió que más de 50 choferes podrían quedarse sin sustento si la norma entra en vigencia. Cuestionó que no fueron convocados a participar en su redacción.
Mientras las ventas minoristas pymes cayeron 1,4% interanual en octubre, CyberMonday 2025 creció 29% en facturación y marcó récord de ventas en línea.
La actividad se realizará en la Casa de la Cultura a modo de contribuir a la concientización sobre esta enfermedad que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo.
En total fueron 2500 kilos de plástico que serán re-utilizados. El material fue recolectado de la Planta Municipal de Acopio, ubicada en calle Italia de barrio Cámara.
El Ministro del Interior y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron el encuentro, en el cual también participó el ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo.