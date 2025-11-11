Alta Gracia: la "noche de los helados", para empujar el consumo

(Alta Gracia; SN):- Este jueves 13 de noviembre, a partir de las 19hs, se llevará a cabo en las heladerías de Alta Gracia “La Noche de los Helados”. La propuesta busca promover el consumo del sector gastronómico de la ciudad, en esta oportunidad, poniendo el foco especialmente en las heladerías locales.

Los comercios adheridos ofrecerán 2x1 en cuartos de helado para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus sabores favoritos a un precio increíble. Esta iniciativa es articulada entre la Municipalidad de Alta Gracia y el Centro de Comercio.

Para más información sobre los comercios adheridos, ingresar en: altagracia.gob.ar/helados2x1