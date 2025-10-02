Alta Gracia: inicia la campaña de vacunación contra el dengue para adolescentes

(SN; Alta Gracia) Este jueves, el Gobierno local comunicó el inicio de la vacunación contra el dengue correspondiente a adolescentes de entre 15 y 17 años.

Precisamente, el próximo lunes 6 de octubre comienza esta campaña para jóvenes que deseen hacerlo de maneral voluntaria.

Además, también se vacunará a aquellas personas de 4 a 59 años que hayan cursado la enfermedad con internación y reciban el aviso correspondiente a través del Ciudadano Digital.

El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo de 3 meses. Los interesados deberán presentarse con DNI y notificación del CIDI en el grupo que lo requiere.

La vacunación es totalmente gratuita y será administrada de lunes a viernes en los siguientes Centros de Salud Municipales: