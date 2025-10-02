Alta Gracia: inicia la campaña de vacunación contra el dengue para adolescentes

Alta Gracia: la ciudad será sede del torneo nacional de handball
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
(SN; Alta Gracia) Este jueves, el Gobierno local comunicó el inicio de la vacunación contra el dengue correspondiente a adolescentes de entre 15 y 17 años.
Precisamente, el próximo lunes 6 de octubre comienza esta campaña para jóvenes que deseen hacerlo de maneral voluntaria.
Además, también se vacunará a aquellas personas de 4 a 59 años que hayan cursado la enfermedad con internación y reciban el aviso correspondiente a través del Ciudadano Digital.
El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo de 3 meses. Los interesados deberán presentarse con DNI y notificación del CIDI en el grupo que lo requiere.
La vacunación es totalmente gratuita y será administrada de lunes a viernes en los siguientes Centros de Salud Municipales:
Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.
Por el cierre del predio Piedras Blancas, la recolección domiciliaria nocturna no se realizará este jueves 2 de octubre. El servicio volverá a la normalidad el viernes 3.
Durante la limpieza del espacio natural, personal municipal detectó a un vecino arrojando residuos en un terreno baldío. Se recuerda que esta práctica está prohibida y puede ser multada.
Alta Gracia lanzó la app “Mi Muni, Mi cuenta”, que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.
Este lunes se realizó el acto de firma de convenio entre el municipio y la provincia, el cual contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero.
Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.
Ambos representaron a la provincia y el país en diferentes competencias nacionales e internacionales. Belén Salvatierra es profesora y jugadora de pickleball y tenis, mientras que Alexis Gregorat Krebs es un destacado nadador altagraciense.
La Cámara alta sesionará hoy desde las 10 para insistir con las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. También tratará la prórroga de cargos judiciales y el Programa Alerta Sofía.
