Santa María: continúan los operativos de saturación en localidades del Departamento

(SN; Alta Gracia) En un comunicado, la Departamental informó la continuidad de los operativos de saturación en diferentes localidades del Departamento Santa María. Se trata de controles diarios que inician en horarios de la tarde y culminan a la madrugada.

Fuentes policiales comunicaron la utilización de distintos recursos materiales para el control riguroso de personas, vehículos. La modalidad se centra en la verificación exhaustiva de documentación y la disuasión de actividades ilícitas.

Por esta tarea, el director de la Departamental, Héctor Villagra, destacó el profesionalismo y la dedicación al personal por el despliegue continuo durante la jornada y ratificó que estos operativos se mantendrán de manera sostenida y rotativa en distintas zonas de Departamento para asegurar el control integral.