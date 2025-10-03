Santa María: continúan los operativos de saturación en localidades del Departamento

Se trata de controles exhaustivos en diferentes puntos que inician en horarios de la tarde y se extienden hasta la madrugada.

Policiales03 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-03 at 9.46.11 AM

(SN; Alta Gracia) En un comunicado, la Departamental informó la continuidad de los operativos de saturación en diferentes localidades del Departamento Santa María. Se trata de controles diarios que inician en horarios de la tarde y culminan a la madrugada.

Fuentes policiales comunicaron la utilización de distintos recursos materiales para el control riguroso de personas, vehículos. La modalidad se centra en la verificación exhaustiva de documentación y la disuasión de actividades ilícitas.

Por esta tarea, el director de la Departamental, Héctor Villagra, destacó el profesionalismo y la dedicación al personal por el despliegue continuo durante la jornada y ratificó que estos operativos se mantendrán de manera sostenida y rotativa en distintas zonas de Departamento para asegurar el control integral.

Te puede interesar
Lo más visto
1-0

Senado: rechazaron los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Redacción SN
Política02 de octubre de 2025

La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email