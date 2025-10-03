Santa María: continúan los operativos de saturación en localidades del Departamento

La Serranita: choque entre dos motos en Ruta 5 dejó tres heridos
Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.
Se trata de controles exhaustivos en diferentes puntos que inician en horarios de la tarde y se extienden hasta la madrugada.Policiales03 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) En un comunicado, la Departamental informó la continuidad de los operativos de saturación en diferentes localidades del Departamento Santa María. Se trata de controles diarios que inician en horarios de la tarde y culminan a la madrugada.
Fuentes policiales comunicaron la utilización de distintos recursos materiales para el control riguroso de personas, vehículos. La modalidad se centra en la verificación exhaustiva de documentación y la disuasión de actividades ilícitas.
Por esta tarea, el director de la Departamental, Héctor Villagra, destacó el profesionalismo y la dedicación al personal por el despliegue continuo durante la jornada y ratificó que estos operativos se mantendrán de manera sostenida y rotativa en distintas zonas de Departamento para asegurar el control integral.
El conductor de 38 años perdió el control por causas que se investigan y luego fue trasladado al Sanatorio.
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.
En medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, se suspendió la presentación que el candidato a diputado bonaerense tenía previsto hacer en La Plata. Ya se había bajado de un evento en Tres Arroyos y se canceló otro en San Isidro.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.