Alta Gracia: más de 500 vecinos se sumaron a “Tu semilla, tu huerta”

Se trata de la iniciativa del Gobierno local con impulso de la Provincia, en la que se entregaron semillas y diferentes herramientas, sumado a la capacitación para que la ciudadanía pueda iniciar su proyecto de huerta en los hogares.

Municipales07 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.18.47 AM

(SN; Alta Gracia) En una sala colmada, el Gobierno local junto a funcionarios provinciales llevaron a cabo la capacitación y la entrega de semillas en el marco del programa “Tu semilla, tu huerta”.

El encuentro se realizó en el Cine Teatro Monumental Sierras y contó con la presencia de más de 500 vecinos, quienes participaron de las actividades y se llevaron su cajita con semillas para iniciar la quinta en los hogares.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.18.43 AM

El programa “Tu Semilla, Tu Huerta” es una iniciativa municipal que brinda materiales y asesoramiento para la realización de huertas familiares, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos saludables, promoviendo hábitos sostenibles y beneficios para la salud y la economía de las familias de Alta Gracia.

Durante la jornada se brindó una capacitación en la producción de huertas familiares para todos los asistentes, y la Secretaría de Ambiente de la Provincia entregó un kit de herramientas compuesto por pala, pala de mano, rastrillo de mano, bandejas germinadoras, envases forestales y guantes. Por su parte, el municipio distribuyó 10 kits de herramientas con tijera de podar, palita, rastrillo y manguera de riego, además de 20 plantas de interior, 50 árboles nativos y 250 plantines de lechuga.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.18.39 AM

El intendente Marcos Torres destacó "el compromiso compartido entre el municipio y la comunidad para que Alta Gracia esté cada día más linda” y subrayó el impacto de las acciones cotidianas y de los distintos programas municipales que consolidan una política sustentable en beneficio de todos los vecinos.

Del encuentro participó el subsecretario de Biodiversidad de la Provincia de Córdoba, Miguel Magnasco, y su equipo técnico. Además estuvieron presentes el viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, la directora de Ambiente Gabriela Lavilla, junto autoridades municipales y representantes de los centros vecinales de la ciudad, actores fundamentales en la implementación del programa.

