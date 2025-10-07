Alta Gracia: más de 500 vecinos se sumaron a “Tu semilla, tu huerta”

(SN; Alta Gracia) En una sala colmada, el Gobierno local junto a funcionarios provinciales llevaron a cabo la capacitación y la entrega de semillas en el marco del programa “Tu semilla, tu huerta”.

El encuentro se realizó en el Cine Teatro Monumental Sierras y contó con la presencia de más de 500 vecinos, quienes participaron de las actividades y se llevaron su cajita con semillas para iniciar la quinta en los hogares.

El programa “Tu Semilla, Tu Huerta” es una iniciativa municipal que brinda materiales y asesoramiento para la realización de huertas familiares, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos saludables, promoviendo hábitos sostenibles y beneficios para la salud y la economía de las familias de Alta Gracia.

Durante la jornada se brindó una capacitación en la producción de huertas familiares para todos los asistentes, y la Secretaría de Ambiente de la Provincia entregó un kit de herramientas compuesto por pala, pala de mano, rastrillo de mano, bandejas germinadoras, envases forestales y guantes. Por su parte, el municipio distribuyó 10 kits de herramientas con tijera de podar, palita, rastrillo y manguera de riego, además de 20 plantas de interior, 50 árboles nativos y 250 plantines de lechuga.

El intendente Marcos Torres destacó "el compromiso compartido entre el municipio y la comunidad para que Alta Gracia esté cada día más linda” y subrayó el impacto de las acciones cotidianas y de los distintos programas municipales que consolidan una política sustentable en beneficio de todos los vecinos.

Del encuentro participó el subsecretario de Biodiversidad de la Provincia de Córdoba, Miguel Magnasco, y su equipo técnico. Además estuvieron presentes el viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, la directora de Ambiente Gabriela Lavilla, junto autoridades municipales y representantes de los centros vecinales de la ciudad, actores fundamentales en la implementación del programa.