Alta Gracia: más de 500 vecinos se sumaron a “Tu semilla, tu huerta”

Alta Gracia: la ciudad vibró con una nueva edición del “Paravachasca Race”
Se trata de la iniciativa del Gobierno local con impulso de la Provincia, en la que se entregaron semillas y diferentes herramientas, sumado a la capacitación para que la ciudadanía pueda iniciar su proyecto de huerta en los hogares.Municipales07 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) En una sala colmada, el Gobierno local junto a funcionarios provinciales llevaron a cabo la capacitación y la entrega de semillas en el marco del programa “Tu semilla, tu huerta”.
El encuentro se realizó en el Cine Teatro Monumental Sierras y contó con la presencia de más de 500 vecinos, quienes participaron de las actividades y se llevaron su cajita con semillas para iniciar la quinta en los hogares.
El programa “Tu Semilla, Tu Huerta” es una iniciativa municipal que brinda materiales y asesoramiento para la realización de huertas familiares, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos saludables, promoviendo hábitos sostenibles y beneficios para la salud y la economía de las familias de Alta Gracia.
Durante la jornada se brindó una capacitación en la producción de huertas familiares para todos los asistentes, y la Secretaría de Ambiente de la Provincia entregó un kit de herramientas compuesto por pala, pala de mano, rastrillo de mano, bandejas germinadoras, envases forestales y guantes. Por su parte, el municipio distribuyó 10 kits de herramientas con tijera de podar, palita, rastrillo y manguera de riego, además de 20 plantas de interior, 50 árboles nativos y 250 plantines de lechuga.
El intendente Marcos Torres destacó "el compromiso compartido entre el municipio y la comunidad para que Alta Gracia esté cada día más linda” y subrayó el impacto de las acciones cotidianas y de los distintos programas municipales que consolidan una política sustentable en beneficio de todos los vecinos.
Del encuentro participó el subsecretario de Biodiversidad de la Provincia de Córdoba, Miguel Magnasco, y su equipo técnico. Además estuvieron presentes el viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, la directora de Ambiente Gabriela Lavilla, junto autoridades municipales y representantes de los centros vecinales de la ciudad, actores fundamentales en la implementación del programa.
Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, que brinda charlas sobre compostaje con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
La joven activista sueca llegó al aeropuerto de Atenas, Grecia, junto a un grupo de 135 personas que formaron parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Franja de Gaza y que estuvieron secuestradas por el ejército sionista.
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El siniestro ocurrió en la intersección de Illia y Padre Viera. Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.
El máximo tribunal ratificó el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y desestimó los recursos de la defensa. El empresario será juzgado en Texas por delitos de narcotráfico y fraude vinculados a la venta de aviones.