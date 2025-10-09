Tiempo en Alta Gracia: jornada de calor y cielo despejado

(SN; Alta Gracia) El jueves amaneció con cielo despejado y una temperatura agradable que rondó los 12 °C. A lo largo del día se espera un marcado ascenso térmico, con una máxima cercana a los 29 °C y viento moderado del norte.

El índice UV será alto hacia el mediodía, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantener una buena hidratación.

Para el viernes se prevé una jornada similar, con temperaturas que podrían trepar hasta los 32 °C y cielo parcialmente nublado. El sábado podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que el domingo se anticipa más estable, con cielo mayormente despejado y marcas térmicas más moderadas.